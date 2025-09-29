RTL verkündet: Wichtige Nachricht für Krimifans!

Die Krimireihe „Alpentod – Ein Bergland-Krimi“ benötigte nach ihrem Einstand im RTL-Programm im Frühjahr 2025 nicht lange, um Fahrt aufzunehmen. Drei Millionen Zuschauer verfolgten die abwechslungsreichen und packenden Kriminalfälle aus dem Alpenvorland.

Nun gibt es für die Zuschauer besonders erfreuliche Nachrichten: RTL verkündet, dass die Dreharbeiten für neue Ausgaben im Jahr 2026 bereits begonnen haben. Worauf können sich die Krimifans freuen?

RTL: „Alpentod – Ein Bergland-Krimi“ geht in die nächste Runde

Wie gewohnt können die RTL-Zuschauer die Schauspieler Veronica Ferres, Tim Oliver Schultz und Salka Weber als akribisches Ermittlertrio sehen. Seit dem 16. September laufen die Dreharbeiten für die zwei Folgen „Tiefe Schluchten“ und „Im ewigen Eis“.

++ auch für dich interessant: RTL macht es offiziell: Kult-Serie feiert nach fast 40 Jahren ihr Comeback! ++

Das soll bis November weitergehen. Doch welche Fälle erwarten die RTL-Zuschauer? Der Sender teilte am Montag (29. September) mit: „Zwischen alpiner Idylle und tödlichen Abgründen stößt das ungleiche Ermittlertrio Birgit Reincke, Jonas Becker und die forensische Archäologin Dr. Marie Sonnleitner auf ein Geflecht aus Lügen, alten Wunden und riskanten Verbindungen.“

Wann werden die Ausgaben ausgestrahlt?

Klingt nach einer packenden Handlung, die die Konzentration der Zuschauer auf dem Sofa auf einem Höchstlevel halten wird. Sie müssen sich allerdings noch ein wenig gedulden: Die Ausstrahlung ist erst für Frühjahr 2026 geplant.

Neben Veronica Ferres, Tim Oliver Schultz und Salka Weber sind unter anderem die Darsteller Heiko Ruprecht, Marcel Mohab, Sami Loris, Ferdinand Seebacher, Merle Wasmuth, Christoph Luser, Sophie Lutz, Giovanni Funiati und Hilde Dalik in den zwei Ausgaben dabei.

Es bleibt spannend, ob die Krimireihe abermals bei den RTL-Zuschauern einschlagen wird. Die Ausgaben sind übrigens nach der Ausstrahlung bei RTL+ verfügbar.