RTL-Moderatorin Katja Burkhardt überrascht mit DIESER Wetter-Prognose – „wir kriegen...“

Das Wetter in Köln ist am Mittwoch eher trüb gewesen. Zumindest zu dem Zeitpunkt, als RTL-Star Katja Burkhard für dieses Instagram-Foto am Rhein posiert hat.

Mit am Start war bei den dunklen Regenwolken passenderweise ein RTL-Wettermann – und dank ihm hat Katja Burkhard eine überraschende Prognose für die Zukunft geliefert!

RTL-Moderatorin Katja Burkhard gibt krasse Prognose ab

Wetterexperten schauen nun einmal gern in die Zukunft, das ist schließlich ihr Job – und für Katja Burkhard hat der Experte gleich einen weitreichenden Ausblick über mehrere Monate hinweg gewagt.

Für Katja kann diese Fragen aller Fragen anscheinend nicht früh genug geklärt werden. „Alle Jahre wieder frage ich den RTL-Wettermann spätestens im Sommer“, gibt Katja zu.

Und dieser neigt sich schon dem Ende zu – also ist nun im August höchste Zeit, diese Frage zu klären, bevor es zu spät ist: Wie wird denn nun das Wetter an Weihnachten?

Die Karriere von Katja Burkhard:

Geboren am 21. April 1965 in Bad Marienberg

Nach dem Abi studierte sie Germanistik und Politikwissenschaft

Über Stationen beim Bastei-Verlag, der Zeitschrift „Goldene Gesundheit“ und „teuto-Tele“ kam sie zu RTL

Ab Herbst 1995 moderierte sie bei RTL aktuell seit 1997 ist sie Hauptmoderatorin von Punkt 12

Die Mutter von zwei Töchtern lebt in Köln

Wetter an Weihnachten: So steht es laut Katja Burkhard um die weiße Weihnacht!

Und zum ersten Mal seit einer gefühlten Ewigkeit fiel seine Antwort laut Katja Burkhard genau so aus, wie sie es sich schon so lange erträumt hat: „Wir kriegen WEISSE WEIHNACHTEN!!!“, schreibt der RTL-Star freudig neben den Schnappschuss.

RTL-Moderatorin Katja Burkhard in festlicher Robe. Foto: imago images / K.Piles

Tolle Nachrichten – da startet die Vorfreude auf Weihnachten doch direkt schon im August. Schließlich sollen auch schon die ersten Lebkuchenherzen in den Supermarktregalen gesichtet worden sein...

Weihnachtsfan Katja kann die Feiertage anscheinend kaum erwarten. Ob sie die Schlitten gedanklich schon aus dem Keller geräumt hat? (vh)