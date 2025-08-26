RTL-Moderatorin gesteht: „Das macht mich irre!“

Katja Burkard ist seit fast drei Jahrzehnten das Gesicht von „Punkt 12“ und gehört für viele RTL-Zuschauer zum festen Bestandteil des Mittagsprogramms. Umso überraschender, dass sich die Moderatorin nun in einem Gespräch mit Barbara Schöneberger ganz privat zeigt – und dabei offen über eine lästige Schwäche spricht, die ihr immer wieder zu schaffen macht.

„Das macht mich irre!“, gesteht Katja Burkard im Interview mit Schöneberger. In der Radioshow „Frühstück bei Barbara“ sprach die RTL-Moderatorin über ihren Alltag – und über eine Angewohnheit, die sie mittlerweile selbst verzweifeln lässt.

RTL-Moderatorin Katja Burkard gibt Schwäche offen zu

Auf die Frage, ob sie nach Feierabend wirklich abschalten könne, reagierte die 60-Jährige ungewohnt ehrlich: „Natürlich nicht.“ Burkard beschreibt sich selbst als Meisterin im Aufschieben. „Also ich bin ja so eine schlimme … Ich glaube, das nennt man Prokrastination“, erklärt sie und gesteht: „Ich schiebe auf, ich schiebe alles auf. Ich habe schon langsam das Gefühl, ich muss da mal in Behandlung gehen.“ Besonders Briefe seien ein großes Problem. Das berichtet auch „teleschau„.

+++ RTL-Moderatorin spricht offen über Ehekrise: „War auf einem Ego-Trip“ +++

Nach ihren langen RTL-Arbeitstagen sei es ohnehin schon zu spät, um noch jemanden telefonisch zu erreichen, so die Moderatorin. „Dann lass ich das immer liegen“, sagt sie – und räumt ein: „Und wenn ich freihabe, lasse ich das auch liegen. Das macht mich irre!“

Barbara Schöneberger hat einen Tipp

Während Katja Burkard über ihre Macke grübelte, reagierte Podcast-Host Barbara Schöneberger eher amüsiert. Sie konnte ihrer RTL-Kollegin sogar einen Tipp geben. Denn aus einem Gespräch mit Sascha Lobo, der ein Buch über das Thema geschrieben hat, wisse sie: „Prokrastination ist ein Zeichen von Intelligenz.“

Schöneberger erklärt: „Weil du immer genau einschätzen kannst, wie weit du gehen kannst.“ Deshalb mache man viele Dinge erst „auf den letzten Drücker“, weil man spüre, dass noch Zeit sei. Und weiter: „Du würdest ja jetzt nicht ins Gefängnis kommen, weil du so im Verzug bist.“

Ganz überzeugt war Katja Burkard davon zwar nicht. „Ich verstehe nicht, warum ich das immer wieder mache. Ich nehme mir immer vor: ‚Das war jetzt das letzte Mal, dass ich das gemacht habe‘ – aber ich falle da immer wieder drauf rein“, gibt die RTL-Moderatorin zu. Doch die Buchempfehlung ihrer Kollegin nahm sie an: „Wenn ich mir das dann auch noch schönreden kann, umso besser.“