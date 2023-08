RTL-Star Katja Burkard: „Hättet ihr mir nicht zugetraut, oder?“

Sie gehört zu den bekanntesten Gesichtern des Kölner TV-Senders RTL: Katja Burkard. Seit 1997 ist die 58-Jährige die Hauptmoderatorin der RTL-Sendung „Punkt 12“. Doch Katja Burkard ist nicht nur im RTL-Kosmos aktiv. 2021 beispielsweise spielte die Moderatorin in der ProSieben-Show „Schlag den Star“ gegen Olivia Jones und setzte sich am Ende sogar durch. Etwas weniger erfolgreich, dafür aber nicht weniger unterhaltsam war ihr Auftritt in der Show „The Masked Singer“, in der Burkard im vergangenen Jahr als Brokkoli teilnahm.

Doch scheinbar hat die RTL-Moderatorin noch weitere Talente, um die sie bislang ein Geheimnis gemacht hatte. Um was es sich dabei handelt? Das verriet Katja Burkard nun höchstselbst via Instagram.

Katja Burkards geheimes Talent

„Ich bin ein kleines bisschen stolz auf mich… habe nämlich quasi die Waschmaschine repariert. Hättet ihr mir nicht zugetraut, oder?“, schreibt die Moderatorin dort. Aha, also nicht nur Moderatorin, Sängerin und Spielshow-Expertin, nein, Katja Burkard könnte auch gleich noch einen Waschmaschinen-Servicebetrieb aufmachen. Vielleicht so als zweites Standbein?

Bei den Followern kam so viel handwerkliches Geschick jedenfalls extrem gut an. „Selbst ist die Frau. Ich habe den Schminktisch meiner Tochter und auch meine Wohnwand alleine aufgebaut. War nicht immer ganz so easy, ich habe es aber geschafft“, berichtet eine Followerin bei Instagram gleich noch von ihren Fähigkeiten. Eine weitere lobt: „Das hätte ich dir zugetraut. Es ist schön, wenn man vieles selber kann, als wenn man immer jemanden kommen lassen muss.“ Und eine vierte Followerin ist sichtlich beeindruckt: „Super, ich hätte das nicht geschafft.“

Ein Follower sicherte Katja Burkard sogar gleich einmal einen Folgeauftrag: „Ok, wenn meine Waschmaschine dann mal (wieder) kaputt ist, sage ich Bescheid.“ Na, dann wird es zumindest nicht langweilig im Hause Burkard.