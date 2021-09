RTL: Traurige Nachricht für Katja Burkard – deswegen werden Tränen fließen

RTL-Moderatorin Katja Burkard ist nicht nur eine erfolgreiche Moderatorin des deutschen Fernsehens, sondern in erster Linie auch Mutter von zwei Kindern. Und wie bei jeder Mama fließen auch bei Katja Burkard mal die Tränen, wenn es um ihre Schützlinge geht.

Vor ein paar Tagen musste die RTL-Moderatorin ganz stark sein.

RTL-Moderatorin Katja Burkard traurig: „Noch sind meine Augen nur rötlich geschminkt“

Tough, selbstbewusst und immer ein Lächeln im Gesicht – so kennen und lieben RTL-Zuschauer die Kult-Moderatorin Katja Burkard. Beim RTL-Mittagsjournal „Punkt 12“ macht die 56-Jährige meist den Anschein, als könne sie nichts aus der Fassung bringen.

RTL-Star Katja Burkard. Foto: IMAGO / Rudolf Gigler

Doch wie Katja Burkard in einem Instagram-Beitrag ankündigte, könnte ihr perfektes Make-Up verlaufen. „Noch sind meine Augen nur rötlich geschminkt, doch am Abend werden sie rot sein vom Heulen“, verrät Katja Burkard auf Instagram. Das klingt nach großen Emotionen. Doch wer oder was wird die RTL-Moderatorin zu Tränen rühren?

Das ist RTL-Star Katja Burkard:

Katja Katharina Burkard wurde am 21. April 1965 in Marienberg geboren

Seit April 1997 ist sie die Hauptmoderatorin des RTL-Magazins „Punkt 12“

Im Frühjahr 2015 nahm Katja Burkard an der RTL-Tanzshow „Let's Dance“ teil

Ihre Biografie „Wechseljahre? Keine Panik!“ wurde im September 2019 veröffentlicht

Katja Burkard lebt mit ihrem Mann und zwei Töchtern in Köln

RTL-Star Katja Burkard muss Abschied nehmen: „Ich vermisse sie jetzt schon“

„Meine Große fährt wieder zum Studieren nach Madrid“, schreibt Katja Burkard auf Instagram.

Töchterchen Marie-Therese Mahr wird von nun an wieder ihren eigenen Weg gehen und von ihrer Familie in Deutschland getrennt leben. Die RTL-Moderatorin sieht dem Abschied mit gemischten Gefühlen entgehen.

„Da will ich natürlich nicht gluckig sein und das Kind ziehen lassen. Aber: Ich vermisse sie jetzt schon“, schreibt Katja Burkard. Die Fans haben großes Mitgefühl mit der 56-Jährigen und lassen viele aufmunternde Kommentare da: „Das kenne ich nur zu gut. Aber deine Tochter kommt wieder!“

