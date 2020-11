RTL-Moderatorin Katja Burkard mit erschreckenden Worten: „Albtraum, den ich irgendwie nicht für möglich gehalten habe“

Sie ist die RTL-Strahlefrau. Die Person, die täglich um „Punkt 12“ gut gelaunt die mal mehr, mal weniger wichtigen Nachrichten bei RTL präsentiert. Katja Burkard.

Doch die Ereignisse der vergangenen Stunden haben auch der RTL-Nachrichtensprecherin jedes Lachen aus dem Gesicht vertrieben.

RTL-Nachrichtensprecherin Katja Burkard ist erschüttert

Gemeint sind die hinterhältigen Attacken, die Österreichs Hauptstadt Wien am Montag erschütterten. Auf Instagram schreibt Katja Burkard ihre Gefühle nieder. So teilte die langjährige RTL-Mitarbeiterin ein Bild, das sie in der Nähe des berühmten Stephansdoms zeigt. Verträumt schaut Katja Burkard in die Sonne.

Das ist Katja Burkard:

Katja Katharina Burkard wurde am 21. April 1965 in Marienberg geboren

1995 startete sie bei „RTL aktuell“

Bereits seit 1996 moderiert Katja Burkard das Magazin „Punkt 12“

„Ihr seht mich erst vor kurzem in Wien! Blick auf dem Stephansdom... Eine meiner liebsten Städte.. Familie, Freunde... Nur schöne Erinnerungen.. Dass hier gestern schwer bewaffnete Terroristen herum gelaufen sind und auf Menschen geschossen haben., ist ein Albtraum, den ich irgendwie nicht für möglich gehalten habe. Naiv! Denn dieser schlimme Hass bei den Terroristen ist offenbar unausrottbar! Es ist mehr als traurig, was gerade los ist in dieser Welt“, so Burkard.

Katja Burkard moderiert seit 1996 „Punkt 12“. Foto: imago images / STAR-MEDIA

„Es ist unfassbar, dass ein paar Idioten eine ganze Stadt in Angst versetzen“

Worte, die auf bei ihren Followern auf offene Ohren trafen. So schreibt eine Frau unter dem Post: „Ich lebe in Wien und ich liebe diese Stadt und ich bin einfach geschockt und erschüttert, was da passiert ist. “

Und eine weitere fügt hinzu: „Es ist unfassbar, dass ein paar Idioten eine ganze Stadt in Angst versetzen. Und sicher gibt es Menschen, die wieder alle über einen Kamm scheren. Lasst den Hass nicht in eure Herzen.“ Dem gibt es wohl nichts mehr hinzuzufügen.