RTL-Moderatorin Katja Burkard: Flehender Appell an die Zuschauer – „Bitte, das müsst ihr uns glauben“

Eine Minute und 37 Sekunden dauert das Video, das RTL-Moderatorin Katja Burkard in dieser Woche auf ihrem Instagram-Kanal hochlud. Die Moderatorin der RTL-Mittagsshow „Punkt 12“ bittet um Verzeihung.

Verzeihung dafür, was in eben jener RTL-Mittagsshow passiert war. Doch was war eigentlich los?

RTL: Katja Burkard bittet öffentlich um Verzeihung

Für einen Beitrag sollte Katja Burkard einem RTL-Kollegen unter Anleitung eines Friseurs die Haare schneiden. Ein heikles Thema in diesen Tagen, schließlich sind die Friseur-Salons wegen des Corona-Lockdowns allesamt geschlossen.

------------------

Das ist Katja Burkard:

Katja Katharina Burkard wurde am 21. April 1965 in Marienberg geboren

Seit dem 14. April 1997 ist sie Hauptmoderatorin von Punkt 12

2015 war sie Kandidatin bei „Let's Dance“

-----------------

So kam es, wie es kommen musste. Zuschauer beschwerten sich über nicht eingehaltene Abstände, waren eifersüchtig, dass die Moderatoren und Moderatorinnen top gestylt moderieren, während man selbst auf ein Ende des Lockdowns warten muss und sahen in dem Beitrag einen Angriff auf die Friseure, die nun um ihre Existenz bangen müssen.

RTL-Moderatorin Katja Burkard: „Wir würden so etwas niemals ohne Test tun“

Doch es scheint, als hätte sich Katja Burkard die Kritik zu Herzen genommen. „Wir haben es immer wieder gesagt und es gab auch eine Laufschrift, wo stand, dass wir alle drei natürlich einen negativen Corona-Test hatten. Bitte, das müsst ihr uns glauben, wir sind ja nicht wahnsinnig. Wir würden so etwas niemals ohne Test tun“, erklärt die Moderatorin.

-------------

Mehr Themen aus dem TV:

Bauer sucht Frau: Kandidatin zeigt Nacktfoto – Bauer reagiert postwendend

„Heute Show“ (ZDF): Gag geht nach hinten los – „Unsensibel und dumm“

First Dates: Ekelhafte Macho-Sprüche – Kandidat greift voll daneben

-----------------

Und auch den Vorwurf, sich über Friseure lustig zu machen, wollte Katja Burkard aus der Welt schaffen. „Viele haben auch gesagt, wir machen uns dadurch über die Friseure lustig, die jetzt nicht geöffnet haben dürfen. Die einfach um ihre Existenz kämpfen. Das war natürlich nullkommanull unsere Absicht. Und wenn das so rübergekommen ist, dann tut mir das aufrichtig Leid“, betont die Moderatorin.

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Deutlich positivere Nachrichten für RTL liefern Lucas Cordalis und zwei andere Promi-Herren. Was war passiert?