RTL-Moderatorin trägt neue Lederhosen – es hagelt herbe Kritik

Viele Zuschauer haben Katja Burkard vor allem durch die RTL-Nachrichtensendung „Punkt 12“ kennen und lieben gelernt.

Doch sorgte sie nun nicht durch ihre Sendung, sondern durch ihr neuestes Mode-Statement auf Instagram für Schlagzeilen. In Pink und Leder gehüllt, wollte sie eigentlich nur den Sommer in Köln begrüßen, doch löste stattdessen ein wahres Gewitter in den sozialen Medien aus.

RTL-Moderatorin entfacht modische Kontroverse

Mit über 215.000 Followern auf Instagram ist Burkard zweifellos eine Influencerin in eigener Sache. Ihr neuestes Bild zeigt sie in einem leuchtend pinken Oberteil und einer schwarzen Lederhose – ein mutiger Look, der die Gemüter spaltet. Während einige Fans ihre modische Wahl feiern und sie als „Powerfrau“ bezeichnen, die „Bombe aussieht“, gibt es auch eine lautstarke Minderheit, die weniger begeistert ist.

Einige Kommentare unter dem Post sind harsch und persönlich. Kritik an angeblichem Faltenfilter-Einsatz und Kommentare wie „Oh man, da wurde wieder mit Falten-Filter nachgeholfen. Den Unterschied sieht doch ein Blinder. Sie sind halt nicht mehr die Jüngste mit ihren knapp 60. Stehen Sie einfach dazu“, zeigt sich ein Follower frustriert. Andere hinterfragen gar die Auswahl ihrer Garderobe: „Wer zieht Sie so unmöglich an manchmal?“

Trotz der Kritik gibt es auch viele, die hinter der beliebten Moderatorin stehen. Unterstützende Kommentare wie „Toll siehst du aus. Wie immer eigentlich. Powerfrau“ und „Du siehst Bombe aus. Das Outfit steht Dir richtig gut Katja. Wünsche Dir einen schönen, sonnigen Nachmittag“ zeigen, dass ihre wahren Fans sie in jedem Outfit unterstützen.

Stylingstips holt sich die taffe Moderatorin übrigens von RTL-Kollegin Motsi Mabuse. „Ich liebe Motsis Style“, lässt sie ihre Fans wissen. Das dürfte die modebewusste „Let’s Dance“-Jurorin mit Sicherheit freuen.