Nach 28 Jahren Beziehung – RTL-Moderatorin Katja Burkard hat geheiratet

Katja Burkard und Hans Mahr haben nach 28 Jahren Liebe nun den nächsten großen Schritt gewagt. In der kleinen Himmelreich-Kapelle am Pogusch in Österreich gaben sich die RTL-Moderatorin und der Medienmanager das Ja-Wort. Die Sonne schien durch die Bäume, während Lachen und Tränen die Zeremonie begleiteten.

Die Hochzeit hielt das Paar bewusst klein, wie es gegenüber „Bild“ verriet. Nur die zwei Töchter, Marie-Therese, 24, und Katharina, 18, sowie Mahrs Söhne Alexander, 33, und Christof, 29, waren dabei. Sie alle hielten rührende Reden. Die Zeremonie fand am 30. August 2025 um 11 Uhr statt und wurde musikalisch von Reinhard Fendrich begleitet.

RTL-Moderatorin hat endlich „Ja“ gesagt

„Die kleine Kapelle Himmelreich am Pogusch ist unser Herzensplatz“, sagt Katja Burkard gegenüber der Zeitung. Sie betont, dass ihre Waldhochzeit romantisch, lustig, ernsthaft und fröhlich war. Die Feier würdigte ihre Patchworkfamilie. Nach 28 Jahren sei es „genau der richtige Zeitpunkt“ für diesen Schritt gewesen.

Hans Mahr hatte den Antrag bereits im April auf den Malediven gemacht. „Ich hatte einen Ring dabei. Katja hatte keine Ahnung, und sie hatte wohl auch nicht mehr damit gerechnet“, erzählt er. Die Hochzeit zeigt, dass Liebe Krisen überstehen kann, auch nach ernsten Konflikten im Jahr 2022.

RTL-Star durchlebte Höhen und Tiefen

Katja Burkard zog sich für ein Jahr zurück, um sich auf sich selbst zu konzentrieren. Einen anderen Mann habe es nie gegeben. Hans Mahr kämpfte „wie ein Löwe“ um ihre Beziehung. Ein Moment auf einer Party in Hamburg veränderte alles.

Katjas Handy klingelte und am anderen Ende war Hans. Unter Tränen gestand Katja Burkard: „Nein, ich liebe dich doch.“ So fanden die RTL-Moderatorin und der Medienmanager wieder zueinander. Die erneuerte Liebe gipfelte nun in einer kleinen, aber emotionalen Trauung voller Freude, Zuneigung und gemeinsamer Geschichte.

Die Zeremonie zeigt, dass nach Höhen und Tiefen Geduld und Zusammenhalt belohnt werden. Katja Burkard und Hans Mahr leben nun offiziell ihre Liebe – umgeben von Familie, Musik und unvergesslichen Momenten. RTL berichtet regelmäßig über solche besonderen Lebensgeschichten.

