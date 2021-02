RTL-Star Jessica Paszka: Fans wollen Babygeschlecht erraten haben – dann folgt die Enttäuschung

In der RTL-Datingshow „Die Bachelorette“ lernten sich Jessica Paszka und Johannes Haller kennen. Erst Jahre später wurde aus ihnen ein Liebespaar.

Dann ging alles plötzlich ganz schnell. 2020 wurden die beiden RTL-Stars zum neuen Traumpaar: Johannes hielt um ihre Hand an und Jessica verkündete, dass sie schwanger sei.

RTL-Stars werden zum ersten Mal Eltern – Fans flippen aus vor Neugier

Seitdem verfolgen die Fans der RTL-Darsteller gespannt, was Jessica Paszka und Johannes Haller täglich von sich geben. In einer Instagram-Story des werdenden Papas wollen aufmerksame Follower nun ein Detail erkannt haben, das bereits das Geschlecht des Babys verraten haben soll.

Johannes Haller hat allen Grund zur Freude: Der Realitystar wird schon bald Papa. Foto: imago images

In einem Umzugskarton ist ein rosafarbener Strampler zu erkennen. Sofort gehen die Fans davon aus, dass Jessica ein Mädchen zur Welt bringen wird. Doch so einfach ist es nicht ....

Das ist Jessica Paszka:

Jessica Paszka wurde am 15. April 1990 in Essen geboren

2014 nahm sie an der RTL-Kuppelshow „Der Bachelor“ teil und belegte den fünften Platz

Im Mai 2016 ließ sich Jessica von TV-Kameras begleiten, als sie sich einer Po-Vergrößerung unterzog

2017 wurde Jessica zur Protagonistin der vierten „Bachelorette“-Staffel

Im selben Jahr zog sie sich für den „Playboy“ aus

In der Sat.1-Show „Pretty in Plüsch“ schaffte es Jessica 2020 auf den ersten Platz

Seit 2020 ist Jessica Paszka mit ihrem „Bachelorette“-Zweitplatzierten Johannes Haller liiert – das Paar ist verlobt und erwartet ein gemeinsames Kind

RTL: „Bachelorette“-Fans liegen gehörig daneben

In einer weiteren Instagram-Story klärt Johannes Haller die neugierigen Follower auf: „Das ist der Strampler, den mir damals Oliver Pocher geschenkt hat. Den habe ich in Rosa und Blau. Also SO einfach verraten wir es noch nicht.“

Dazu hält der 33-Jährige die beiden Strampler in die Kamera. Mist! Das hatten sich die Fans anders vorgestellt.

Wir dürfen also gespannt bleiben, wann und wie Jessica Paszka und ihr Liebster die Bombe platzen lassen werden.

In der Vergangenheit hat das Influencer-Paar seine Ankündigen immer mit einem perfekten Schnappschuss bei Instagram gekrönt. Die Fans sollten die Profile der beiden also definitiv im Auge behalten.

Dort haben sie auch von einem tränenreichen Abschied erfahren.