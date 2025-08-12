RTL-Moderatorin Janin Ullmann offenbart: „Habe mich sehr bedroht gefühlt“

Sexuelle Belästigung im öffentlichen Raum ist ein Thema, das viele Frauen betrifft. RTL-Moderatorin Janin Ullmann sprach offen über ihre Erfahrungen.

„Ich habe das ehrlich gesagt schon super häufig erlebt, dass man auf offener Straße belästigt wird, sexuell belästigt wird“, erzählte sie.

Catcalling stellt für Frauen eine alltägliche Herausforderung dar und ist kein neues Phänomen. „Ich kenne das schon, seitdem ich 15, 16 bin“, fügte die Moderatorin hinzu.

RTL: Janin Ullmann über eine neue Erfahrung

Erst kürzlich erlebte Janin eine bedrohliche Situation. „Neulich war es so, dass jemand die ganze Zeit hinter mir her gelaufen ist. Ich habe mich sehr bedroht gefühlt innerhalb dieser Situation“, berichtete sie. Der Mann habe erst aufgehört, sie zu verfolgen, als sie androhte, die Polizei zu rufen.

„Es ist schon eher eine bedrohliche Situation, weil es so unberechenbar ist“, erklärte sie gegenüber RTL. Dabei sei es schwierig einzuschätzen, wie man reagieren soll, ohne die Situation zu verschärfen.

Moderatorin setzt sich gegen Catcalling ein

Janin engagiert sich seit Jahren für die Kampagne „Stand-Up“, die von der NGO „Right To Be“ und einer Kosmetikfirma unterstützt wird. Dabei geht es um Bewusstsein und Unterstützung für Frauen, die von Catcalling betroffen sind.

„Es ist nicht unsere Schuld. Wir sind nicht schuld daran, wenn wir sexuell belästigt werden. Es ist immer die Schuld des Täters“, betonte sie bei RTL. Es sei wichtig, laut zu werden oder Passanten um Hilfe zu bitten.

Tipps und Appell von Janin Ullmann

Janin rät Betroffenen, notfalls die Polizei einzuschalten oder andere Passanten anzusprechen. Sie appelliert zudem an Männer, sensibler mit solchen Situationen umzugehen. „Ich finde, dass Männer da ganz toll und fürsorglich reagieren können, weil sie vielleicht die Straßenseite wechseln“, erklärte sie. Kleine Gesten könnten Frauen oft helfen.

Janin Ullmanns Aufklärungsarbeit und ihre Offenheit im Interview mit RTL zeigen, wie wichtig es ist, das Thema Catcalling öffentlich zu machen, um Betroffene zu stärken.

