Sexuelle Belästigung auf der Straße – RTL-Star ist außer sich

Janin Ullmann hat in einem Interview mit dem Sender RTL offen über ihre Erfahrungen mit Catcalling gesprochen. Sexuelle Belästigung auf der Straße ist für viele Frauen leider Alltag, eine bittere Realität, die auch vor prominenten Persönlichkeiten nicht Halt macht.

Janin schildert, wie sie in der Vergangenheit regelmäßig Ziel solcher Übergriffe war und warum es ihrer Meinung nach dringend notwendig ist, diesem Thema mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Mit klaren Worten fordert sie Sensibilität und Unterstützung ein – sowohl von Betroffenen als auch von Männern, die oft unbewusst Situationen verschärfen können.

RTL-Star erzählt von bedrohlichen Momenten

Janin Ullmann spricht offen darüber, wie häufig sie bereits sexuell belästigt wurde: „Ich habe das ehrlich gesagt schon superhäufig erlebt, dass man auf offener Straße belästigt wird, sexuell belästigt wird.” Eine besonders bedrohliche Situation erlebte sie erst vor Kurzem, als ein Mann sie auf der Straße verfolgte. „Neulich war es so, dass jemand die ganze Zeit hinter mir her gelaufen ist. Ich habe mich sehr bedroht gefühlt innerhalb dieser Situation.” Schließlich drohte sie, die Polizei zu rufen – erst dann ließ der Verfolger von ihr ab. Ihre Schilderung zeigt, wie unsicher und unberechenbar solche Momente sind.

+++ Offiziell! RTL nennt Termin für „Bachelors“-Wiedersehen +++

Seit Jahren engagiert sich Janin Ullmann für die Kampagne „Stand-Up“, die in Zusammenarbeit mit der NGO „Right To Be“ und L’Oréal Paris ins Leben gerufen wurde. Ziel ist es, Frauen Wissen und Unterstützung im Umgang mit sexuellen Belästigungen zu vermitteln. „Es ist nicht unsere Schuld. Wir sind nicht schuld daran, wenn wir sexuell belästigt werden. Es ist immer die Schuld des Täters,” erklärt die Moderatorin eindringlich. Mit dieser klaren Botschaft möchte sie betroffenen Frauen Mut machen.

Janin Ullmann zeigt vollen Einsatz

Im Interview rät Janin Ullmann allen Betroffenen, sich Hilfe zu suchen und sich deutlich Gehör zu verschaffen: „Dass man sich wirklich laut äußert. Weil man oft in solchen Momenten auch in eine kleine Schockstarre verfallen kann.” Sie macht deutlich, wie wichtig es ist, die Polizei oder andere Passanten einzubeziehen. Ihre Worte appellieren daran, die eigene Sicherheit in den Vordergrund zu stellen.

Janin Ullmann ruft auch Männer dazu auf, sich ihrer Rolle in solchen Momenten bewusster zu sein. „Ich glaube, es gibt auch Männer, die das gar nicht so bewusst wahrnehmen, dass eine Frau gerade eigentlich in Sorge ist und ein bisschen Angst hat in dem Moment.” Sie schlägt einfache Gesten vor, wie etwa die Straßenseite zu wechseln, um Frauen ein Gefühl von Sicherheit zu geben. Kleine Schritte können in solchen Situationen einen großen Unterschied machen.

Janin Ullmanns offenes Interview bei RTL zeigt nicht nur, wie belastend sexuelle Belästigung im Alltag sein kann, sondern sensibilisiert auch für den Umgang mit diesem Thema. Ihre Forderung nach mehr Aufmerksamkeit, Solidarität und Rücksichtnahme ist ein Appell, der hoffentlich Gehör findet – denn jeder Schritt gegen Catcalling ist ein Schritt zu mehr Sicherheit und Respekt.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.