RTL muss einstecken: SIE wechselt jetzt zur Konkurrenz – „Es gibt auch gute Nachrichten“

Das hat gesessen! Nach dem Fauxpas beim RTL-Jahresrückblick „Menschen Bilder Emotionen 2022“ muss der Kölner Sender einen fiesen Seitenhieb einstecken. Ausgerechnet die Konkurrenz bei Sat.1 läuft ihm den Rang ab.

Nachdem Thomas Gottschalk einen geschmacklosen Witz gemacht hat, geht RTL schlagartig leer aus. Eine Prominente kehrt dem Sender sogar bewusst den Rücken und performt nun lieber für Sat.1.

Danke, Gottschalk! RTL verscherzt es sich mit Sarah Connor

Die Rede ist natürlich von Sarah Connor. Die Sängerin ist während der Ausstrahlung von „Menschen Bilder Emotionen 2022“ am 11. Dezember Opfer eines fiesen Spruchs von Thomas Gottschalk geworden. Der „Wetten, dass..?“-Moderator hat in der Liveshow verkünden müssen, dass die Musikerin leider nicht wie geplant auftreten kann. Die Absage kommentiert er mit den Worten: „Es war ein Scheiß-Jahr, aber es gibt auch gute Nachrichten: Sarah Connor hat abgesagt.“

Ein Schlag ins Gesicht für die Sängerin, die sich trotz ihrer schweren Erkältung sogar zu einer Liveschalte hinreißen lässt und mit Gottschalk ein kurzes Interview führt. Anschließend teilt sie in ihrer Instagram-Story gegen ihn aus. Zu einem fassungslosen „Okay, was war das denn?“ fügt sie die Hashtags „Alte weiße Männer“, „RTL ihr habt noch viel zu lernen“ und „Muss ich mir nicht gefallen lassen“ hinzu.

Sarah Connor reagiert auf den fiesen Seitenhieb von Thomas Gottschalk. Foto: picture alliance/dpa/Reuters/Pool | Annegret Hilse

Sat.1 angelt sich Sarah Connor und tritt gegen RTL nach

Recht hat sie und so nimmt Sarah Connor einfach die nächste Einladung an. Der Sender Sat.1 hat die „Vincent“-Sängerin ebenfalls zu ihrem Jahresrückblick eingeladen. Fans der 42-Jährigen dürfen sich also freuen: Sie bekommen Sarah Connor so oder so noch einmal vor Weihnachten im TV zu sehen.

Am Mittwoch, den 21. Dezember, soll sie laut einer Pressemitteilung beim „SAT.1-Jahresrückblick mit Jörg Pilawa“ zu Gast sein. Die Meldung beinhaltet sogar einen durchaus gezielten Seitenhieb gegen RTL. „Es gibt auch gute Nachrichten“, heißt es in der Mitteilung von Sat.1, die damit 1:1 die Worte von Thomas Gottschalk aufgreift. Zufall? Wohl kaum.

„Der Sat.1-Jahresrückblick mit Jörg Pilawa“ startet am 21. Dezember um 20.15 Uhr.