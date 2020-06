RTL holt Kultsoap zurück – sie lief früher in der ARD

Wer hätte das noch gedacht! RTL holt die beliebte Vorabendserie „Verbotene Liebe“ zurück!

Die Serie lief von 1995 bis 2015 in der ARD. 4664 Folgen flimmerten über die deutschen TV-Bildschirme - dann war wegen zu schlechter Einschaltquoten Schluss. Und jetzt das: Wie die „Bild“ aus Produktionskreisen erfahren haben will, soll die Serie bei RTL zurückkommen.

RTL holt „Verbotene Liebe“ zurück!

Fans der Serie, die in Düsseldorf spielte, können sich freuen, der Sender soll neue Folgen planen. Ein Insider erklärte der „Bild“: „RTL hatte im April die ersten 150 Folgen wieder online gestellt. Die Abrufzahlen waren so gut, dass man sich entschieden hat, neue Folgen zu produzieren.“

+++ Andreas Gabalier: SIE schießt gegen den Schlagerstar – wer zu seinen Konzerten geht ... +++

--------------

„Verbotene Liebe“:

war eine deutsche Seifenoper

sie lief von 1995 bis 2015 im Vorabendprogramm in der ARD

insgesamt wurden 4664 Folgen produziert

viele der Figuren waren in der High Society angesiedelt

die Serie spielte in Düsseldorf

2015 wurde die Serie wegen zu schlechter Quoten eingestellt

--------------

+++ Oliver Pocher und Amira lassen die Bombe platzen: Sie sind... +++

Verbotene Liebe kommt zurück: (v.l.) Jana Julie Kilka, Nicole Mieth, Ira Meindl, Florian Wünsche und Tatjana Kästel. Foto: imago images / Horst Galuschka

+++ Pietro Lombardi: Als er DAS erfährt, rastet er komplett aus +++

Mit den Dreharbeiten soll es schon bald losgehen: Im Juli soll es im Rheinland so weit sein.

--------

Weitere News:

„Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross wütend – „Ein Möchtegern...“

Markus Lanz verzweifelt beim Thema Kindesmissbrauch – „Was muss denn noch passieren, damit ...“

„Frühstücksfernsehen“ (Sat.1): Gülcan Kamps außer sich – „Was mache ich hier?“

--------

Alte Stars mit an Bord

Auch auf Wiedersehen mit alten Stars können sich die Zuschauer freuen. Unter anderem Jo Weil, der Oli Sabel spielte, soll bei den neuen Folgen dabei sein. Weitere Namen sind noch nicht bekannt.

Jo Weil soll in den neuen Folgen wieder dabei sein. Foto: imago images / Revierfoto

+++ Florian Silbereisen: Mega-Schock für den Schlagerstar! Jetzt bangt er um... +++

Zunächst soll „Verbotene Liebe“ nur online wieder gezeigt werden, womöglich für Premium-Kunden von TV Now. Ein Ausstrahlungstermin soll laut „Bild“ noch nicht feststehen.

Darum gehts in „Verbotene Liebe“

Anders als bei anderen deutschen Seifenoper ging es in „Verbotene Liebe“ zu einem Großteil um die High-Society in Düsseldorf. Intrigen und geheime Machenschaften in den Adelsfamilien waren die vorherrschenden Themen in der Vorabendserie. (cs)