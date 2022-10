RTL-Star Valentina Pahde zeigt sich im Bikini – „So, so schön“

Was für ein Anblick auf dem Instagram-Account von RTL-Star Valentina Pahde! Die Blondine ließ sich im Bikini ablichten – für die Fans gibt es da kein Halten mehr.

RTL-Star Valentina Pahde ist ein echtes Multi-Talent: Als Schauspielerin verkörpert sie bei GZSZ die Sunny Richter, Enkelin von Jo Gerner. Und in der Show „Let’s Dance“ stellte die Blondine auch ihr Tanztalent unter Beweis: Hinter Ex-Fußball-Profi Rurik Gislason landete sie zusammen mit ihrem Tanz-Partner Valetin Lusin auf dem zweiten Platz, schrammte somit nur knapp am Sieg vorbei.

RTL-Star Valentina Pahde posiert am Meer

Doch die 28-Jährige kann nicht nur schauspielern und tanzen – sondern sieht auch noch verdammt gut aus! Das stellt Valentina Pahde immer wieder auf ihrem Instagram-Account ihren fast 850.000 Followern unter Beweis. So auch mit ihrem aktuellen Schnappschuss.

Dort räkelt sie sich in einem knappen Bikini bekleidet auf einem Boot. Dazu trägt sie eine goldene Kette um die Hüfte, auf der in großen Buchstaben „Made in heaven“ (Im Himmel gemacht) steht. Zu dem sexy Foto schreibt die Schauspielerin „Soon“ (Bald). Da scheint sich wohl jemand auf seinen nächsten Urlaub zu freuen.

RTL: Fans flippen bei dem Anblick komplett aus

Und Grund zur Freude hatten auch ihre Fans – die überschütteten das GZSZ-Gesicht nur so mit Komplimenten: „Sieht jemand die wunderschöne Landschaft im Hintergrund? Nein. Ich auch nicht, weil ich an der atemberaubenden Valentina nicht vorbeischauen kann“, „Tolles Foto, hübsche Frau, tolle Schauspielerin. Du bist so toll“, „So, so schön“ und „Was für eine wunderschöne Frau, die Aussicht ist ein Traum“, heißt es unter anderem in der Kommentarspalte. Na, diese warmen Worte dürften bei Valentina Pahde doch runtergehen wie Öl…