RTL lässt die Bombe platzen: Sensationscomeback bei „GZSZ“

Die Fans hatten es so sehr gehofft: Jetzt wird der Traum endlich wahr. Eva Mona Rodekirchen kehrt zurück zu „GZSZ“. Das gab RTL am Mittwochmorgen (15. Februar 2023) bekannt.

Noch bei ihrem Ausstieg im September 2022 hatte Rodekirchen, die in der RTL-Soap die Rolle der Maren Seefeld gespielt hatte, verlauten lassen: „Ich wünsche mir, und das wäre eigentlich der beste Fall, dass Maren irgendwann genug von ihrer Weltreise hat, unbedingt zurück in den Kiez möchte, da zu 100 Prozent wieder ankommt und ich mit dem Elan, mit dem ich damals eingestiegen bin, bei GZSZ als Schauspielerin weitermachen kann.“

Eva Mona Rodekirchen kehrt zurück zu RTL

Die ersten Dreharbeiten mit Rodekirchen sollen schon in diesem Frühjahr starten. Ab April 2023 steht die 46-Jährige dann wieder vor den „GZSZ“-Kameras. Weite Wege muss die Schauspielerin dafür jedoch nicht zurücklegen. Zusammen mit ihrem Mann und ihrer Tochter wohnt Eva Mona Rodekirchen in Potsdam, unweit der Filmstudios in Babelsberg in denen die Daily Soap gedreht wird.

Eva Mona Rodekirchen hatte in 3.000 Folgen die Rolle der Mona Seefeld gespielt. Wenn es nach den Fans geht, dürften jetzt wohl noch mal mindestens genauso viele dazukommen. Angefangen hatte alles im November 2010. Und das gleich mit einem dicken Fauxpas. So traf sie ihren alten Schulfreund Alexander Cöster (gespielt von Clemens Löhr) wieder und fragte in ihrer direkten Art, ob er nicht die kleine, schüchterne Iris geschwängert habe. Blöd nur, dass die direkt daneben stand.

Maren (Eva Mona Rodekirchen) kehrt zu „GZSZ“ zurück. Foto: https://www.youtube.com/watch?v=W-bvRLlcMwI

Ihren bislang letzten Auftritt bei „GZSZ“ hatte die 46-Jährige in Folge 7.600, die am 14. September vergangenen Jahres ausgestrahlt worden war. Gemeinsam mit ihrer Tochter verabschiedete sich Maren vom Kolle-Kiez um zu einer Weltreise aufzubrechen.

Mehr Nachrichten:

In welcher Form Maren Seefeld zurückkehren wird und welche Herausforderungen sich ihr stellen werden, wird RTL in Kürze bekanntgeben.