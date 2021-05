RTL verkündet DIESE Neuigkeit: Zuschauerin ist den Tränen nahe

Es ist eine gute Tradition, dass RTL seine Zuschauer bereits sonntags auf die kommende Woche einstimmt. Und eine Frage, die sich dabei immer stellt, ist eben jene.

Wer moderiert ab Montagmorgen die neue Folgen von „Guten Morgen Deutschland“ bei RTL?

RTL beantwortet wichtige „Guten Morgen Deutschland“-Frage

In der kommenden Woche werden das Roberta Bieling und Maurice Gadja sein, wie der Sender am Sonntag bei Instagram bekannt gab: „Und in der kommenden Woche gibt es die Nachrichten zu eurem Kaffee am Morgen von Roberta Bieling und Maurice Gadja ab 6 Uhr live bei RTL. Sind eure Wecker schon gestellt?“

Das ist „Guten Morgen Deutschland“:

Schon 1987 bis 1994 lief das Morgenprogramm bei RTL unter diesem Namen, 2013 feierte der Programmname eine Neuauflage

Moderiert wird die Sendung von Wolfram Kons, Angela Finger-Erben, Susanna Ohlen, Jan Hahn, Maurice Gajda, Roberta Bieling und Jana Azizi

Die Sendung wurde bislang montags bis freitags von 6 Uhr bis 8.30 Uhr live aus Köln übertragen, heute beginnt sie eine halbe Stunde früher

Themen sind Politik, Sport, Boulevard und Service

Eine gute Nachricht für viele Zuschauer, wie man in den Instagram-Kommentaren erkennen kann. „Ich könnte eigentlich ausschlafen, aber GMD mit Maurice Gadja ist ein MUSS. Ich freu mich auf morgen früh“, schreibt eine Zuschauerin. Und eine andere fügt an: „Ich finde euch alle klasse.“

RTL: „Guten Morgen Deutschland“-Zuschauerin ist den Tränen nahe

Lediglich eine Zuschauerin ist aufgrund der Nachricht den Tränen nahe. „Moderiert Susanna (Ohlen, Anm.d.Red.) jetzt nicht mehr“, fragt sie und schickt ein weinendes Smiley hinterher.

Doch zum Glück kann RTL hier für Schmerzlinderung sorgen: „Natürlich. Aber in dieser Woche sind Roberta und Maurice früh am Start.“ Da hat die Zuschauerin ja Glück gehabt.

