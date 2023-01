RTL führt „Dschungelcamp“-Stars hinters Licht: Zuschauer verwirrt – „Das war ne ganz komische Nummer“

Dieser RTL-Moment kam unerwartet. Am Freitagabend stand eigentlich der Rauswurf des ersten „Dschungelcamp“-Stars auf dem Plan. Doch der Sender überlegte sich bei der Verkündung diesmal etwas anderes.

Schon bevor die RTL-Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen die Bewohner an der Feuerstelle begrüßen, verkünden sie den RTL-Zuschauern: „Wir zeigen unseren Campern jetzt mal, wie so ein astreiner Prank aussieht!“

Die RTL-Stars fallen vollends drauf rein.

RTL veräppelt „Dschungelcamp“-Stars

Nach einer Woche „Dschungelcamp“ ist es an der Zeit, dass sich die Truppe in Australien verkleinert. Die Zuschauer müssen dafür ab jetzt jeden Tag einen Dschungelbewohner rauswählen. Am Freitag traf es Münchner-Schickeria-Blondine Verena Kerth.

Doch damit der erste Exit auch für alle Beteiligten noch spannender bleibt, hatten Sonja und Jan einen perfiden Plan. Sie wollten die Stars an der Nase herumführen. Jan: „Wir probieren es jedenfalls mal, denn wir wissen gar nicht, ob sie schon darauf eingestellt sind, dass der Erste oder die Erste das Camp verlassen muss. Oder ob wir da reinkommen, um zu verkünden, wer in die Dschungelprüfung muss. Aber echt ist, dass natürlich einer oder eine das Camp verlassen muss.“ Sonja: „Wir halten sie zum Narren.“

Und dann passierte es, ausgerechnet der Verpeilteste der Truppe, Gigi, hinterfragte alles. „Ich checke das gerade nicht. Ist es jetzt der, der zum Spiel oder nach Hause geht?“ Als dann seine Mitstreiterin Jana noch betonte, es ginge um eine Dschungelprüfung, glaubte auch der Letzte an die Falschinformation.

Die Meinung der Zuschauer ist wegen dieser Aktion gespalten. Sie kommentieren bei Instagram:

„Das war ne ganz komische Nummer.“

„Ausgerechnet Gigi hat’s gecheckt!!“

„Ja witzig fand ich den „Gag“ auch nicht, aber ich war erstaunt, dass ausgerechnet Gigi der Einzige war, der es auf dem Plan hatte, dass heute die erste Fahrkarte verkündet würde. Hätte ich ihm nicht zugetraut.“

„Haha gut veräppelt von Sonja und Jan. Die Gesichter…“

„War schon mies, erst zum Schluss zu sagen, dass derjenige rausfliegt.“

Das volle Ausmaß, dass am Ende Verena Kerths Name fiel, war ihr erst bewusst, als Sonja und Jan das ganze Rätselspiel auflösten. Und plötzlich war die ach so Redefreudige ganz still, konnte nicht glauben, dass es sie als Erstes traf.

Aber genau das wollte RTL mit der Täuschung wohl auch erreichen…