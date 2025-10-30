RTL-Star Andreas Wendt rettete Friseursalon in Münster: 18 Jahre später kehrt er zurück

Über 30.000 Euro Schulden, kaum Kunden – ein Friseursalon kurz vor der Pleite. Ein Szenario, das so auch heute durchaus möglich wäre. Die Zeiten sind schwer, die Taschen leer, die Preise hoch. Doch dem Salon „Azuro“ in Münster geht es gut. Deutlich besser also vor 18 Jahren. Dem Zeitpunkt, an dem die beschriebenen Probleme akut waren.

„Damals standen wir wirklich mit dem Rücken zur Wand“, erinnert sich Friseurmeisterin Nina Kellers. Doch dann kam ER. Der RTL-Salonretter. Andreas Wendt. Es war der allererste Einsatz des heute 39-jährigen RTL-Stars. Und er wurde richtig erfolgreich.

18 Jahre nach der Ausstrahlung kehrt Andreas Wendt

Nach der Ausstrahlung brach ein regelrechter Ansturm auf den Salon aus, erinnern sich die Gründerinnen Nina Kellers und Melanie Wiemer. Die Website und das Gästebuch seien regelrecht geflutet worden. Instagram, TikTok und ähnliches gab es damals ja noch nicht.

Andreas Wendt mit den Salongründerinnen im Jahr 2007. Foto: Maik Hermes

„Andreas hat uns nicht nur fachlich, sondern auch menschlich Mut gemacht. Ohne ihn und die Sendung gäbe es den Salon heute wahrscheinlich nicht mehr“, strahlt Kellers. Und so besuchte der Mann, der auch in der Sport-1-Sendung „My Style Rocks“ für Quoten sorgte, zum 20-jährigen Jubiläum den Friseursalon in Münster.

„Der ‚Salon Azuro‘ war 2007 mein erster Einsatz“

„Der ‚Salon Azuro‘ war 2007 mein erster Einsatz überhaupt und auch der Startschuss für alles, was danach kam. Niemand hätte gedacht, dass das Zuschauerinteresse so groß sein würde. Heute, 18 Jahre später, bin ich stolz zu sehen, dass der Salon floriert und Nina weiterhin für Qualität und Leidenschaft steht“, so Wendt. Ende gut, alles gut.

Oder wie Melanie Wiemer, die den Salon damals mitgründete, es so schön sagt: „Wir hätten nie geglaubt, dass aus dieser schwierigen Zeit einmal so ein Erfolg werden könnte. Das Jubiläum zeigt, dass sich Durchhaltevermögen, Leidenschaft und Teamgeist immer lohnen.“