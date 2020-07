RTL: Frauke Ludowig teilt Foto – Fans verblüfft! „Sieht aus, als ob...“

Optische Täuschung oder Photoshop-Fail?

Diese Frage stellten sich einige Fans, als sie aktuelle Fotos von RTL-Moderatorin Frauke Ludowig auf ihrer Instagram-Seite genauer betrachteten.

Doch worum geht's? Frauke Ludowig hatte mehrere Bilder geteilt, die sie ungeschminkt auf ihrer Terrasse zeigen. Glücklich schaut die RTL-Moderatorin in die Kamera. Dazu schreibt Frauke Ludowig: „Ach, ich liebe sie einfach, diese #nomakeup-Tage.“

RTL: Frauke Ludowig teilt intimes Foto

Und auch ihre Fans feiern die 56-Jährige für die natürlichen Bilder. Doch ein Detail sticht bei genauerem Hinsehen ins Auge. So schaut es aus, als würde der kleine Zeh ihres linken Fußes fehlen. „Sie sehen seeeehr erholt aus!!!! Aber auf dem Foto sieht es so aus, als wenn Ihnen am rechten Fuß der kleine Zeh fehlt????? Ist das soooo??????“

Das ist Frauke Ludowig:

Frauke Ludowig wurde am 10. Januar 1964 in Wunstorf (Niedersachsen) geboren

Sie ist Fernseh- und Radiomoderatorin

Seit Mai 1994 moderiert sie die RTL-Show „Exclusiv das Starmagazin“

Frauke Ludowig hat zwei Kinder

Sie lebt in Köln

Auf die Frage geantwortet hat Frauke Ludowig bislang nicht. Von anderen Fans wurde sie jedoch in Schutz genommen. „Sie ist eine wunderbare und schöne Moderatorin. Was macht da denn schon ein kleiner Zeh? Das ist eben das besondere Erkennungszeichen.“

Frauke Ludowig: Fans feiern natürlichen Look

Frauke Ludowig bei „Let's Dance“. Foto: imago images

Und auch der natürliche Look von Frauke Ludowig kommt bei den Fans gut an. So merkt eine Followerin an: „Sehr tolle Message. Unsere Gesellschaft sollte die Natürlichkeit mehr fokussieren, respektieren und zelebrieren. Als ich einmal ungeschminkt ins Fitnessstudio ging (und ich dachte, dass ich gar nicht so schlimm aussehe), wurde ich gefragt, ob ich krank sei. Das hat mich schon etwas getroffen und seitdem bin ich nicht mehr ungeschminkt hingegangen.“

Eine andere Userin fügt hinzu: „Warum nicht auch mal ungeschminkt!? Und jede Frau sollte das so machen DÜRFEN! Und Ü50 darf man sich auch ein paar Falten „gönnen“! Das bringt es halt mit sich, wenn man schlank ist und viel Sport macht! Und mal ein bisschen Botox hier und Hyaluron dort, who cares? Gibt Schlimmeres, was in der Welt passiert!“

Erst vor Kurzem hatte Frauke Ludowig ein Bild aus ihrem Haus geteilt. Sie hätte vielleicht besser auf den Hintergrund geachtet. Was sich dort abspielt, liest du hier.