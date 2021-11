RTL-Star Frauke Ludowig filmt sich vor Spiegel und kann's kaum glauben – „Bin ich ja fast Kim Kardashian“

In ihrem RTL-Magazin berichtet Frauke Ludowig wöchentlich über die Schönen und Reichen. Die Moderatorin weiß ganz genau, was in Hollywood gerade angesagt ist und wer mit wem verkehrt.

Und auch in Sachen Mode steht der RTL-Star den Promis in Übersee in nichts nach. Bei einem Meeting mit ihrer Stylistin bemerkt Frauke Ludowig nun, dass sie den Fernsehstars aus den USA sogar schon ähnlicher ist als gedacht.

RTL-Moderatorin Frauke Ludowig lässt Busen ausmessen: „Da bin ich aber stolz”

Die Fans der RTL-Bekanntheit dürfen in der Instagram-Story ganz nah dabei sein, als Stylistin Tine die 57-Jährige gerade für eine neue Abendrobe ausmisst. Denn: Frauke Ludowig filmt alles im gegenüberstehenden Spiegel mit.

Schon bevor die das Maßband zückt, behauptet Frauke siegessicher, dass sie die Traummaße 90-60-90 knacken würde. Damit ist der Umfang in Zentimeter gemeint, den die Blondine angeblich an Brust, Taille und Hüfte trägt.

Frauke Ludowig beim Deutschen Fernsehpreis im September 2021. Foto: IMAGO / Eventpress

Dann wollen wir doch mal sehen: Los geht es mit der Ausmessung von Fraukes Oberweite. „Na, 90?”, fragt sie nach, als Tine gerade mit dem gelben Maßband vor ihr steht. Doch es ist noch viel mehr als erwartet: 98,5 Zentimeter lautet das Ergebnis.

„Was?!”, platzt es aus Frauke Ludowig erstaunt. Und auch ihre Stylistin staunt anerkennend. „Junge, junge, da bin ich aber stolz”, freut sich die TV-Moderatorin.

Das ist Frauke Ludowig:

Frauke Ludowig wurde am 10. Januar 1964 in Wunstorf geboren

Ihre Karriere begann mit einem Volontariat bei „radio ffn” in Isernhagen

Im Jahr 1990 wechselte sie zum Privatsender RTL

Seit 1994 moderiert Frauke Ludowig das Promi-Magazin „Exclusiv”

Ludowig ist seit 2003 mit dem Creative Director Kai Roeffen verheiratet, mit dem sie zwei gemeinsame Töchter hat

RTL-Star Frauke Ludowig vergleicht sich mit Kim Kardashian

Weiter geht es mit ihrer Taille. Die misst laut Maßband genau 60 Zentimeter. Zum Schluss ist die Hüfte dran. Frauke hofft darauf, ähnliche Maße wie Kurvenwunder Kim Kardashian zu haben und fragt bei der Expertin nach: „Was hat denn Kim Kardashian? 120?” Tine stimmt ihr zu.

Realitystar Kim Kardashian ist vor allem für ihre prallen Kurven bekannt. Ein großer Busen, eine Wespentaille und ein noch viel ausgeprägterer Hintern. Für ihre Sanduhrfigur wird die US-Amerikanerin von Millionen Frauen beneidet.

Nun wollen wir es aber wissen: Kann Frauke Ludowig mit dem Sexsymbol aus den USA mithalten? 101 Zentimeter misst ihre Stylistin an den Hüften. „Dann bin ich ja fast bei Kim Kardashian”, stellt die „Exclusiv”-Moderatorin stolz fest.

Doch von solchen Vergleichen sollte man sich nicht zu sehr beeinflussen lassen. „Am Ende ist doch schei*egal, was man da stehen hat. Hauptsache, man fühlt sich gut”, fügt Frauke anschließend hinzu.

Auch ihre RTL-Kollegin Katja Burkard fühlt sich pudelwohl in ihrer Haut. Das bewies sie kürzlich mit einem sexy Bikini-Foto >>>