RTL-Moderatorin Frauke Ludowig besucht Günther Jauch zu Hause – alle achten nur auf dieses Detail

Ein seltenes Bild, das RTL-Moderatorin Frauke Ludowig ihren Fans bietet. Der TV-Star war in dieser Woche bei „Wer wird Millionär“-Showmaster Günther Jauch zu Hause in Potsdam.

Anlässlich seines RTL-Jahresrückblicks am kommenden Sonntag plauderten die beiden gemeinsam in einem Interview.

Doch während Frauke Ludowig und Günther Jauch am Ufer des Heiliger Sees in seiner Wahlheimat in Brandenburg stehen, fällt ihren Anhängern vor allem eine Sache auf.

RTL-Moderatorin Frauke Ludowig ist bei Günther Jauch zu Hause

Auf Instagram teilt die RTL „Exclusiv“-Moderatorin ein paar Schnappschüsse von sich und dem Kultstar. Mit dem coronabedingt nötigen Abstand posieren die zwei TV-Gesichter auf einer Terrasse, im Hintergrund der See. Beide lässig, beide lächelnd und vor allem beide in Grün gekleidet.

Das ist RTL-Star Frauke Ludowig:

sie wurde am 10. Januar 1964 in Wunstorf (Niedersachsen) geboren

Frauke Ludowig ist Fernseh- und Radiomoderatorin

Schon seit Mai 1994 moderiert Frauke die RTL-Sendung „Exclusiv das Starmagazin“

sie hat zwei Kinder und lebt in Köln

RTL-Star Frauke Ludowig. Foto: imago images/Sven Simon

Ihre Fans bemerken es sofort. Sie kommentieren:

„Schön farblich aufeinander abgestimmt! Schöne Fotos!“

„sehr fesch ihr beiden“

„Ihr seht toll zusammen aus: Frauke habt ihr euch vorher abgestimmt, dass ihr farblich zusammenpasst?“

„Partnerlook“

Im Interview geht es dagegen weniger um ihre farblich aufeinander abgestimmten Jacken, sondern vielmehr um die aktuelle Corona-Lage. Für RTL-Moderator Günther Jauch ein seltsames Gefühl: „Ganz viele Termine wurden auf einmal abgesagt, das fand ich gar nicht unangenehm, weil ich eben einen schönen Garten habe. Wenn ich mir vorstelle, mit drei Kindern in einer Dreizimmerwohnung hätte sitzen zu müssen, die Kinder hätten nicht zur Schule gedurft, der Mann im Home-Office, die Frau dreht durch. Das ist dann nicht mehr so lustig.“

Das ist Günther Jauch:

Günther Jauch wurde am 13. Juli 1956 als Günther Johannes Jauch in Münster geboren

Er studierte zunächst Jura

Später brach er das Studium aber ab, um an die Deutsche Journalistenschule zu wechseln

Dann war er Sportmoderator beim BR

Mit 29 Jahren wechselte er ins Fernsehen

Seit 1999 ist er der Quizmaster bei „Wer wird Millionär“ und Moderator bei anderen TV-Formaten

Ja, in Potsdam in seinem Haus am See umgeben von Natur fühlt sich der geborene Münsterländer schon seit Jahren wohl. Das merkt man ihm auf den Bildern von Frauke Ludowig an. Die fragt ihn auch gleich mal im RTL „Exclusiv“-Interview, ob er denn in Potsdam auf der Straße angesprochen werde: „Nee eigentlich nicht. Man weiß, dass ich hier wohne und das schon lange.“

Der Jahresrückblick „2020 Menschen, Bilder, Emotionen" wird am Sonntag ab 20.15 Uhr bei RTL gesendet.