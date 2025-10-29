RTL lässt die Bombe platzen: SIE ist das neue Gesicht von „Exclusiv“!

Das Moderationskarussell bei RTL dreht sich weiter! Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Bella Lesnik nach zehn Jahren beim Starmagazin „Exclusiv“ aufhört. Jetzt steht offiziell fest, wer ihre Nachfolge antritt: Rebecca Mir (32) übernimmt künftig das Boulevardformat.

Wie RTL bestätigt, wird die Moderatorin ab 2026 regelmäßig durch „Exclusiv“ und „Exclusiv Weekend“ führen. Hauptmoderatorin bleibt weiterhin Frauke Ludowig (60), auch Kena Amoa (51) bleibt Teil des Teams.

Frischer Wind bei RTL

Rebecca Mir kommt von der Konkurrenz: Ganze 13 Jahre stand die frühere „Germany’s next Topmodel“-Finalistin für das ProSieben-Magazin „taff“ vor der Kamera – zuletzt im August. Danach kündigte sie auf Instagram an, dass sie „bereit für neue Wege“ sei.

Diese neuen Wege führen sie nun von Unterföhring nach Köln. RTL-News-Chefredakteur Wolf-Ulrich Schüler sagt in „Bild“: „Wir freuen uns sehr, dass Rebecca zu RTL kommt. Sie ist eine der populärsten Moderatorinnen Deutschlands. Millionen Fans folgen ihr täglich in den sozialen Medien. Sie wird die Marke ,Exclusiv‘ mit ihrem eigenen Stil weiterentwickeln.“

Rebecca Mir selbst kann ihr Glück kaum fassen: „Ich freue mich sehr, jetzt einen neuen Karriereschritt zu gehen und mich ganz meiner Leidenschaft, den Stars, zu widmen. Ich bin unglaublich stolz, ab 2026 neben Frauke durch die Sendung zu führen und Teil der RTL-Familie zu werden.“ Doch nicht nur vor der Kamera soll Mir künftig glänzen. Auch für Social-Media-Projekte und neue TV-Formate ist sie fest eingeplant.

Und was passiert mit Bella Lesnik? Die 43-Jährige bleibt RTL treu – allerdings hinter den Kulissen. Sie soll den Social-Media-Auftritt des Senders stärken und an der digitalen Weiterentwicklung der Marke „Exclusiv“ mitarbeiten.