RTL-Star Frauke Ludowig besucht den Rhein mit besonderem Gast – „Dann wurde es wild“

Die Sommerhitze in NRW hat auch die RTL-Studios in Köln fest im Griff.

RTL-Moderatorin Frauke Ludowig sucht daher die Abkühlung am Rhein – und nimmt ihre Gäste Jürgen Drews und seine Frau Ramona gleich mit. Doch dann passiert etwas Unerwartetes...

Das Trio will sich an einem aufgeschütteten Sandstrand am Rheinufer entspannen, Liegestühle und Sonnenschirme stehen schon bereit. Mit einem entspannten Lächeln blicken die drei vor der Kulisse Kölns in die Kamera, um einen Schnappschuss für Instagram zu machen.

RTL-Moderatorin Frauke Ludowig im Strand-Look – doch der war an diesem Tag gar nicht so passend wie zuerst gedacht... Foto: imago images / APress

„Es war schön“, freut sich Frauke Ludowig über den netten Besuch. Doch dann folgt ein großes „aber“.

Das ist RTL-Star Frauke Ludowig:

sie wurde am 10. Januar 1964 in Wunstorf (Niedersachsen) geboren

Frauke Ludowig ist Fernseh- und Radiomoderatorin

Schon seit Mai 1994 moderiert Frauke die RTL-Sendung „Exclusiv das Starmagazin“

sie hat zwei Kinder und lebt in Köln

Frauke Ludowig plaudert mit Jürgen Drews, als es plötzlich losgeht

Denn das Wetter hielt nicht, was der Strand am Rhein versprach. Statt Liegestühle und Sonnenschirmen hätte das Trio sich mal besser mit Regencape und Gummistiefeln eingedeckt...

Schön war der Besuch nämlich nur, „bis das Unwetter kam“, schreibt Ludowig bei Instagram. „Dann wurde es wild!“ Den Beweis liefert die RTL-Moderatorin gleich per Video mit: Noch während sie mit Familie Drews plaudert, fallen plötzlich erste zentimeterdicke Hagelkörner vom Himmel.

Frauke Ludowig überrascht: „Das gibt's doch nicht“

Wenige Sekunden geht es dann richtig los! Dass die drei ordentlich vom Wind durchgepustet werden, zeigt Jürgen Drews' zerstauste Frisur mehr als deutlich. In einem Zelt finden sie Schutz, doch die heftigen Windböen und den krassen Regen rütteln heftig an den Zeltplanen.

„Sieh' dir das an, das gibt's doch nicht“, kommentiert Ludowig im Hintergrund. Bleibt zu hoffen, dass das Trio es unbeschadet zurück ins Studio geschafft hat... (vh)