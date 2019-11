RTL lässt Bombe platzen! Kult-Moderatorin schmeißt hin – doch das ist noch nicht alles

Beim Kölner Privatsender RTL ist es das Ende einer langen Ära. 25 Jahre lang war Birgit Schrowange fester Bestandteil bei RTL. Jetzt legt sie ihr Moderationsamt bei der TV-Sendung „Extra“ nieder.

Ein Schock für Fans und auch für den Sender RTL. Bereits ab dem 30. Dezember 2019 ist Brirgit Schrowange offiziell nicht mehr als Moderatorin dort zu sehen.

RTL-Schock bei „Extra“: Birgit Schrowange schmeißt nach 25 Jahren hin

„Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht“, erklärt Birgit Schrowange im Interview mit RTL.

Die Sendung sei schließlich fester Bestandteil ihres Lebens gewesen. Sie sei den Verantwortlichen und auch den Zuschauern deshalb sehr dankbar für die Treue im TV, so die Moderatorin weiter.

RTL „Extra“ mit Birgit Schrowange. Das Ende einer Ära. Foto: TVNOW

RTL: „Wir waren überrascht“

Doch die Verantwortlichen bei RTL rechneten offenbar nicht so schnell mit der Verkündung Schrowanges. RTL-Chefredakteur Michael Wulf gesteht: „Wir waren zugegeben überrascht, als Birgit uns ihre Entscheidung verkündet hat. Sie ist nicht nur seit 25 Jahren das Gesicht der Sendung, sondern auch maßgeblich am Erfolg des Magazins beteiligt.“ Es sei aber eine couragierte Entscheidung, jetzt zu gehen.

Nazan Eckes als Nachfolgerin für „Extra“

Keine Geringere als Nazan Eckes soll Schrowanges Job künftig übernehmen. Die 43-Jährige ist ebenfalls TV-erfahren und seit 1999 im RTL-Team dabei.

Eckes hat schon beliebte RTL-Shows wie „Let's Dance“, „Explosiv-Weekend“, DSDS und Punkt 12 moderiert. Nun gibt es für die Moderatorin eine neue Herausforderung.

RTL-Moderatorin Nazan Eckes. Foto: imago images

Das ist Birgit Schrowange

Sie ist am 7. April 1958 in Brilon (NRW) geboren

Zunächst machte sie eine Ausbildung zur Rechtsanwalts- und Notargehilfin

1978 wurde sie Redaktionsassistentin beim WDR

1981 war Birgit Schrowange erstmals als Moderatorin zu sehen

1983 war sie Fernsehansagerin im ZDF und moderierte die „Aktuelle Stunde“

1994 ging sie zu RTL und moderierte dort

„Extra – Das RTL-Magazin“

Von 1998 bis 2006 war Birgit Schrowange mit dem Moderator Markus Lanz liiert

Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn

„Mir ist bewusst, in große Fußstapfen zu treten“

„Mir ist bewusst, in große Fußstapfen zu treten“, so Nazan gegenüber dem Sender. „Wir kennen und schätzen uns schon seit vielen Jahren. Sie hat mir immer auch berufliche Ratschläge gegeben.“ Wichtig sei Nazan vor allem gewesen, den persönlichen Segen von Schrowange für die Weiterführung der Sendung zu erhalten.

Birgit Schrowange übergibt "Extra" an Nazan Eckes. Foto: TVNOW / Ruprecht Stempell

Birgit Schrowange will weiter arbeiten

Und auch Birgit Schrowange will sich weiterhin der Arbeit widmen. Die 61-Jährige konzentriert sich nun verstärkt auf Charity-Projekte oder wird als Moderatorin bei Veranstaltungen oder Galas als Moderatorin fungieren.

Bei Instagram hat sie am Montag persönliche Abschiedsworte an ihre Fans gerichtet und ihr Aus nochmal in einem Video verkündet. „Man geht mit einem weinenden Auge, aber auch mit einem lachenden Auge. Es wird komisch sein, wenn ich am Montagabend da bei RTL vor der Kamera stehe“, so Schrowange.

Schrowange macht den Fans Hoffnung

„Aber natürlich werdet ihr mich noch hin und wieder im Fernsehen sehen“, macht sie ihren Fans Hoffnung. Zunächst wolle sie sich aber auf ihre Freizeit, Werbepartner und die Lese-Tour ihres neuen Buches konzentrieren.

Das ist Nazan Eckes:

Nazan Eckes wurde am 9. Mai 1976 in Köln geboren

Sie arbeitet als Fernsehmoderatorin und Model

Nazan Eckes ist die Tochter türkischer Einwanderer aus Eskişehir

Unter anderem moderiert sie Explosiv-Weekend

Von 2006 bis 2010 hat sie „Let's Dance“ moderiert, 2019 selbst als Teilnehmerin mitgetanzt

Auch die Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ hat die 43-Jährige moderiert

Hammer-News: Birgit Schrowange will heiraten!

Und Birgit Schrowange hat noch eine weitere Überraschung im Gepäck: Sie wird heiraten.

Birgit Schrowange wird ihren Freund Frank Spothelfer heiraten. Foto: imago images / Gartner

Wie „Bunte" berichtete, machte ihr Lebensgefährte Frank Spothelfer Schrowange bereits im April dieses Jahres einen Heiratsantrag.

„Als er mit dem Schmuckkästchen vor mir stand, sagte ich, er müsse mir doch nicht so ein teures Geburtstagsgeschenk machen. Ich war total gerührt, als er mich fragte, ob ich seine Frau werden möchte", so die Moderatorin überglücklich.

Birgit Schrowange happy

Glücklich wirkt Birgit Schrowange ohnehin. Auf Instagram teilte sie mit ihren Fans die kleine Auszeit in der Sonne und strahlt geradezu auf den neuesten Fotos.