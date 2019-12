„Extra“ (RTL): Birgit Schrowange verabschiedet sich emotional vor letzter Sendung

25 Jahre lang hat sie vor der Kamera gestanden und die RTL-Show „Extra“ moderiert: Birgit Schrowange geht mit 61 Jahren in die TV-Rente und das ausdrücklich auf eigenen Wunsch.

Nun hat sich Birgit Schrowange schon vor ihrer letzten Sendung „Extra“ bei RTL (Montag, 22.15 Uhr) bei ihren Fans verabschiedet und ihre Nachfolgerin vorgestellt.

Birgit Schrowange steht ein letztes Mal für RTL „Extra“ vor der Kamera

Dass Nazan Eckes in die Fußstapfen der beliebten Moderatorin hüpft, ist schon länger bekannt. Und dass die beiden Frauen sich sehr schätzen ebenfalls. Nun postete Birgit Schrowange auf Instagram einige Abschiedsworte schon vor der Sendung.

„Ich bin dankbar für 25 intensive RTL-Jahre, in denen ich viele Möglichkeiten wahrnehmen durfte in den unterschiedlichsten Sendeformaten. Extra war immer meine Konstante in meiner Zeit bei RTL. Und nun heißt es für mich Abschiednehmen... (...) Ich danke euch für eure Treue und werde nun neugierig in die Zukunft blicken.“

Birgit Schrowange postet Bild von sich und ihrer Nachfolgerin

Dazu postet die Moderatorin ein Bild von sich und ihrer Nachfolgerin Nazan Eckes.

Die antwortet auch sofort: „Liebe Birgit. Viele Zuschauer werden dich sehr vermissen und deine Fußstapfen sind groß. Umso mehr danke ich dir für dein Vertrauen. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Spätestens auf Malle.“

Das ist Birgit Schrowange

Sie wurde am 7. April 1958 in Nehden (NRW) geboren

Seit 1994 hat sie bei RTL das Magazin „Extra“ moderiert

Am 11. September 2017 machte sie Schlagzeilen, als sie plötzlich mit grauen Haaren vor der Kamera stand

Sie wolle ihre Naturhaarfarbe tragen und um das Herauswachsen der braunen Farbe zu überdecken, habe sie ein Jahr lang eine Perücke getragen

Sie war von 1998 bis 2006 mit Markus Lanz liiert

Die beiden haben einen Sohn

Viele bekannte TV-Gesichter verabschieden Schrowange schon bei Instagram, unter anderem kommentieren Mareile Höppner, Laura Wontorra und Frauke Ludowig unter dem Post.

Wie emotional die letzte Sendung von Birgit Schrowange wirklich wird, das siehst du um 22.15 Uhr bei RTL „Extra“.