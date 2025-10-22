Frisch verliebt? RTL-Star Evelyn Burdecki gesteht – „Ein bisschen gefunkt“

RTL-Star Evelyn Burdecki ist eine echte Powerfrau. Nicht nur erkämpfte sie sich 2019 den Sieg im „Dschungelcamp“, sondern machte sich auch in Formaten wie dem „Bachelor“ oder „Promi Big Brother“ einen Namen. Doch jetzt wagt die Blondine mit ihrer neuen Sky-Originals-Show „Being Burdecki“ ihr ganz eigenes Abenteuer. Dort zeigt sie noch intimere und privatere Einblicke in ihr Leben. Neben Familienplanung und der Suche nach einem Häuschen unter Palmen ist auch in Sachen Liebe einiges los.

Mit unserer Redaktion sprach Burdecki nun darüber, was aktuell in ihrem Datingleben so läuft.

Evelyn Burdecki spricht über ihr Liebesleben

Frisch verliebt? Evelyn Burdecki geht aktuell noch als Single-Dame durchs Leben. Doch einige potenzielle Partner lernte sie nun in ihrer neuen Show „Being Burdecki“ kennen. Unserer Redaktion verriet sie in einem Interview: „Ich habe tatsächlich während der Dreharbeiten ein paar potenzielle Traummänner kennengelernt – ganz zufällig, nicht wie in einer Datingshow.“ Vor allem im Süden lag Liebe in der Luft. „In Italien hat’s auf jeden Fall ein bisschen gefunkt“, so Evelyn.

Von ihrem Traummann hat die 37-Jährige schonmal genaue Vorstellungen.

DAS muss Evelyn Burdeckis Traummann mitbringen

„Ehrlichkeit – ganz wichtig!“, ist sich Evelyn Burdecki sicher. Und auch das Thema Essen darf bei ihrem zukünftigen Partner nicht zu kurz kommen: „Und Hunger – also wirklich Hunger, nicht nur auf Salatblätter, sondern auch auf Burger. Ich stehe gar nicht auf Fitnessfreaks, die mich jeden Tag ins Gym schleifen wollen.“ Dann noch „eine Frohnatur mit Humor und Lebensfreude“ und schon ist die Mischung für den RTL-Star perfekt.

Ob Evelyn den Partner fürs Leben gefunden hat, steht laut ihr noch in den Sternen, doch sie ist sich sicher: „Die Doku zeigt eine bestimmte Phase meines Lebens und wer weiß, was noch kommt.“

„Being Burdecki“ läuft ab Dienstag, dem 21. Oktober, auf Sky, WOW und Sky One.