RTL-Star Evelyn Burdecki spricht über ihr schlimmstes Erlebnis – „Bereue ich jede Sekunde“

Kaum ein anderer TV-Star hierzulande plappert so wild drauflos wie sie: Evelyn Burdecki ist bekannt dafür, eine ehrliche Haut zu sein und kein Blatt vor den Mund zu nehmen. In einem Interview mit dem ZDF-Fernsehgarten plaudert der RTL-Star wieder einmal aus dem Nähkästchen und spricht unter anderem über das schlimmste Erlebnis ihres Lebens. Doch damit rechnet wohl keiner.

RTL-Star Evelyn Burdecki: Geständnis im „Mainzeltalk“

Die TV-Persönlichkeit ist beim sogenannten „Mainzeltalk“ dabei, einem Interviewformat des ZDF-Fernsehgartens. Dort werden immer wieder Stars und Sternchen mit Fragen gelöchert. Das Ganze landet dann als kurzer Clip auf Instagram.

In dem Fragenhagel beantwortet sie beispielsweise die Frage, ob sie irgendeinen TV-Auftritt bereuen würde. Dazu hat die kesse Blondine eine eindeutige Meinung: „Tatsächlich gibt es keinen Moment, den ich bereue. Egal, was ich im TV erlebt habe, weiß ich sehr zu schätzen. Ich liebe jede Sekunde. Wenn ich irgendwann mal 70 bin, habe ich so viel zu erzählen und darauf freue ich mich!“ Reue macht sich allerdings bei einem anderen Thema breit, wie sie gesteht.

RTL-Star Evelyn Burdecki spricht über ihr schlimmstes Erlebnis

Bei der Frage nach ihrem abenteuerlichsten Erlebnis bislang kommt die 35-jährige Düsseldorferin ins Quatschen. „Ich bin tatsächlich aus einem Flugzeug gesprungen. Aus 4.000 Meter Höhe und ich bin fast umgekippt“, erinnert sie sich. Eine Erfahrung, die sie nicht unbedingt wiederholen möchte.

„Es war das schlimmste Erlebnis meines Lebens. Aber auch das Abenteuerlichste. Da bereue ich wirklich jede Sekunde und ich würde es nie wieder tun!“, beteuert Evelyn Burdecki. Es scheint, als wäre die Höhe wohl nicht ihr bester Freund.