Der private TV-Sender RTL ging am 2. Januar 1984 in Deutschland auf Sendung. Damals hieß der Sender RTL plus. Die Abkürzung „RTL“ leitet sich aus der Bezeichnung „Radio Television Luxembourg“ ab. Der TV-Sender entstand als Ableger des deutschsprachigen Radioprogramms „Radio Luxemburg“.

RTL: Evelyn Burdecki flippt in TV-Show aus – „Was ist das denn für ein Müll?“

Es ist Gameday am Freitagabend im deutschen TV – zumindest für Evelyn Burdecki, die sich gleich mal auf zwei Sendern sportlich aktiv zeigt. Während sie bei Sat.1 damit beschäftigt ist, ihre prominenten Kollegen zu fangen, lässt sie bei RTL ihre Murmeln rollen.

Bei „Murmel Mania“ tritt sie gegen Detlev Steves und Chantal Janzen an. In der RTL-Show zeigt sich schnell, auch die sonst so friedvolle Evelyn Burdecki kann manchmal ganz schön aus der Haut fahren.

RTL-Bekanntheit Evelyn Burdecki gibt sich in Spielshow siegessicher

Die Herausforderung wirkt simpel, hat es aber ganz schön in sich. Die Promis müssen eine Murmel über eine Rampe auf eine kreisrunde Scheibe rollen. Ringe, die an ein Dartspiel erinnern, zeigen an, über welche Punktzahl sich die Promis anschließend freuen dürfen.

Das ist der Sender RTL:

RTL wurde 1984 gegründet und ging als RTL plus an den Start

Firmensitz des Senders ist Köln

Zu den erfolgreichsten Formaten von RTL gehören das Dschungelcamp und DSDS

die Mediathek hieß bis vor Kurzem TV Now, wurde nun in RTL+ umbenannt

Als Evelyn Burdecki dran ist, gibt sich die RTL-Bekanntheit siegessicher: „Bei mir geht sie auf jeden Fall rein und kommt nicht mehr raus“.

RTL-Star Evelyn Burdecki flippt bei „Murmel Mania“ aus

Doch die Blondine hat sich zu früh gefreut. Statt wie angekündigt in einer der Rillen zu landen, fliegt die Kugel über die Scheibe hinaus und auf den Studioboden.

Evelyn Burdecki gibt in RTL-Show alles und ereifert sich über ihre eigene Leistung. (Archivfoto) Foto: IMAGO / Horst Galuschka

„Was ist das denn bitte für ein Müll?“, fragt Evelyn Burdecki empört.

RTL-Moderator kann sich Evelyn Burdeckis Aktion nicht erklären

Moderator Chris Tall ist selbst ein bisschen ratlos. Er sagt: „Wir proben das hier über Tage, niemand hat es bisher geschafft...“, dass das eingetroffen ist, was Evelyn Burdecki passiert ist.

Blöd gelaufen, aber zum Glück gibt es ja noch genügend andere Spiele, bei denen sie die anderen Promis ausstechen kann. (sj)