RTL: Elton bekommt knallharte Absage für Show – „Keine Lust“

Moderator Elton ist zurück: Im November dieses Jahres feierte der Raab-Praktikant sein Comeback beim Sender RTL. In der neuen Show „Eltons 12“ treten – wie der Name schon verrät – zwölf Stars in unterschiedlichen Disziplinen gegeneinander an. Am Ende winkt ein sattes Preisgeld von 100.000 Euro.

Chancen darauf hatten bereits Promis wie Ex-DSDS-Sternchen Sarah Engels, Influencerin Cathy Hummels oder Sportstar Fabian Hambüchen. Und noch ein aus dem Sport bekannter Promi sollte eigentlich Eltons Sendung einen Besuch abstatten. Doch der gab dem Moderator knallhart einen Korb!

RTL: Elton bekommt knallharte Absage

Die Rede ist von keinem Geringeren als Ex-DFB-Star Max Kruse, der erst vor wenigen Wochen die Zuschauer bei „Promi Big Brother“ mit seinen saloppen Sprüchen begeisterte.

Laut „Bild“ soll er jetzt in seinem Podcast „Flatterball“ verraten haben: „Ich hatte jetzt auch eine Einladung zu Eltons 12, die haben mich spontan angefragt.“ Warum er bislang noch nicht in der Sendung auftrat, hat einen bestimmten Grund. Denn seine Antwort auf die Anfrage der RTL-Produktion lautete schlichtweg: „Da hatte ich einfach keine Lust zu.“

Trotz der 100.000 Euro Gewinnchance nahm der Sportler lieber etwas anderes an. „Ich habe mich dann lieber nach Hamburg bewegt und habe ein Shooting gemacht einen Tag vor unserem Podcast. Das hat sich dann eher angeboten. Ich bin da ja auch immer sehr bequem.“ Geld ist für den 36-Jährigen offenbar eben nicht alles.

RTL-Absage: Dafür anderes Format?

Lust auf ein weiteres Format à la „Promi Big Brother“ habe er aber schon, denn, so beschreibt es Kruse in seinem Podcast weiter, es sei „geil“ gewesen und habe Spaß gemacht, die Reality-Welt kennenzulernen.

Eine RTL-Spielshow bei Elton ist da natürlich was ganz anderes…