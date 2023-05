RTL macht es offiziell – Zuschauer haben klare Meinung

Jetzt ist es also raus – und das wohl Dank Dieter Bohlen. Der Poptitan und DSDS-Juror ließ bei seinem Konzert in Düsseldorf vor zig Zuschauern die Bombe platzen und verriet in Anwesenheit seines Kumpels Pietro Lombardi, dass beide in der kommenden DSDS-Staffel wieder dabei sind. (Hier mehr dazu >>>)

Bis dahin hatte RTL die nicht ganz unbedeutende Info noch nicht offiziell rausgegeben. Nur wenige Stunden später – nachdem die Nachricht bereits die Runde gemacht hatte, äußert sich nun schließlich auch RTL dazu.

RTL macht es offiziell: ER ist in der DSDS-Jury

In einem Instagram-Post verkündet der Sender: „Pietro Lombardi zurück bei DSDS 2024 und die Vorfreude ist groß.“ Nicht nur die eingefleischten DSDS-Fans, auch Pietro Lombardi selbst, der nunmehr zum vierten Mal als Juror an der Seite von Dieter Bohlen sitzen darf, ist hellauf begeistert über die Entscheidung des Senders.

In seiner Insta-Story lässt er seiner Freude freien Lauf: „Endlich ist es offiziell. Ich kann es euch sagen, auch im nächsten Jahr sitze ich bei DSDS neben Dieter. Danke für das Vertrauen RTL. Das ist das vierte Mal, das ist unglaublich. Das wird ne geile Zeit. Bewirbt euch alle. Das ist ein schönes Gefühl.“

Und ganz nebenbei verrät der einstige DSDS-Gewinner noch eine weitere Info zur neuen Staffel, die 2024 im TV laufen wird: „Diesmal dürfen auch die Älteren mitmachen, also 16 bis Open End.“

Wen holt RTL noch in die Jury?

Jetzt wird nur noch gerätselt, wer es in der 21. Staffel neben Dieter und Pietro noch auf den Jurystuhl schafft. Katja Krasavice wird es laut Medienberichten definitiv nicht mehr sein. Sie hatte sich in Staffel 20 einen öffentlichen Streit mit dem Poptitan erlaubt, der geradezu an eine Schlammschlacht erinnerte.

Die Fans haben diesbezüglich schon eine klare Meinung. Viele von ihnen wünschen sich eine ganz bestimmte Person, wie man den Kommentaren im Netz entnehmen kann:

„Jetzt fehlt nur noch Bruce Darnell“

„Jetzt noch Bruce“

„Wir wollen Bruce!“

„Ich würde mir dann lieber den lieben Bruce Darnell wünschen. Der ist wenigstens mega cool“

Wer nun also Katjas Platz einnehmen darf, bleibt vorerst unter den Mitwirkenden von RTL noch ein Geheimnis.