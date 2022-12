RTL-Stars gehen bei neuem Format an ihr Limit – „Hat mich fertig gemacht“

Erst Anfang des Jahres bekam Filip Pavlović bei RTL die Dschungelkrone aufgesetzt. Im Dschungelcamp scheute der Reality-Star keine Prüfung – sei sie noch so waghalsig und ekelerregend gewesen. Nun stellt sich der Dschungelkönig einer neuen, großen Herausforderung.

Doch dieses Mal muss der RTL-Star nicht alleine da durch. Denn in dem Streaming-Format „Filip & Serkan @WORK – Praktikum statt Party“ begleitet ihn Kumpel Serkan Yavuz. Die beiden Influencer schnuppern auf Discovery+ in 20 alltägliche Berufe rein. Im Interview mit dieser Redaktion haben sie verraten, was für sie das Schlimmste war.

RTL-Stars testen 20 Alltagsberufe

In der Kleinstadt Unkel am Rhein schauen die beiden RTL-Stars täglich in neue Betriebe. Der ortsansässige Bürgermeister lässt die beiden jungen Männer bei sich wohnen und versorgt sie regelmäßig mit neuen Aufgaben. Die beiden versuchen sich unter anderem als Geschichts- und Mathelehrer in der Schule, packen in der Landschaftspflege an oder arbeiten im Hotel.

„So viele verschiedene Jobs am Tag zu machen. Abends ist man wirklich immer kaputt und müde ins Bett gefallen“, blickt Dschungelkönig Filip Pavlović im Interview mit dieser Redaktion zurück. Besonders Serkan Yavuz ist einige Male an seine Grenzen gekommen: „Die Mülldeponie hat mich fertig gemacht, der Gestank war für mich das schlimmste und ich konnte mich damit nicht anfreunden, nicht in diesem Leben! Und die Feuerwehr. Bei der einen Übung war ich körperlich am Ende.“

RTL-Stars bei der Arbeit: Filip Pavlovic und Serkan Yavuz als Müllarbeiter. Foto: discovery+

Kindheitserinnerungen werden wach – „Horror“

Der 29-Jährige wollte als Kind wie viele andere Jungs Polizist werden. Dass er mal als Influencer und Reality-Star sein Geld verdienen würde, hätte er zu dem Zeitpunkt selbst nicht gedacht. Bei seinem Praktikumstag als Geschichts- und Mathelehrer fühlt sich der junge Familienvater an seine Schulzeit zurückerinnert. Ein Fach bereitete ihm besonders Kopfschmerzen: „Englisch! Bis heute das Schlimmste, damals den ganzen Rotz auf Deutsch im Deutschunterricht schon nicht verstanden und dann das Ganze eine Stunde später nochmal auf einer anderen Sprache, wer soll da auch durchblicken. Also Englisch war Horror.“

Was viele nicht wissen, ist, dass Filip Pavlović in seiner Vergangenheit schon drei Ausbildungen zum Kfz-Mechatroniker, zum Glaser und zum Fitnesstrainer angefangen, jedoch alle wieder abgebrochen hat. Gegenüber dieser Redaktion verrät der 28-Jährige den Grund: „Ich wusste relativ schnell, was ich mag und was nicht. Beim Glaser und Mechaniker wusste ich direkt, dass ich mich in Zukunft nicht in diesem Beruf sehe, daher wäre es ja Quatsch, den Job bis zum Ende zu lernen, wenn ich sowieso was anderes möchte.“

In dem Streamingformat „Filip & Serkan @WORK – Praktikum statt Party“ wollen die beiden Kumpels beweisen, dass auch TV-Bekanntheiten keine harte Arbeit scheuen. Seit dem 1. Dezember zeigt Discovery+ jeden Donnerstag eine neue Folge.