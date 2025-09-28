„Ach leck mich doch“: Tim Mälzer rastet bei „Drei gegen Einen“ aus

50.000 Euro standen auf dem Spiel. Doch bei „Drei gegen Einen – Die Show der Champions“ ging es am Samstagabend (27. September) weniger ums Geld als um die Nerven von Tim Mälzer. Der TV-Koch kochte in der RTL-Arena mehrfach vor Wut. Schon vor der ersten Challenge lagen die Nerven blank. Moderator Jan Köppen witzelte noch locker: „Ich verspüre von links leichten Druck.“ Mälzer hingegen kündigte Kampf an: „Wir sind heute auf Zerstörung aus.“ Mit im Team: Streamer Knossi.

Zum Auftakt wartete ein echtes Wunderkind. Darts-Profi Jayden Walker, gerade einmal zwölf Jahre alt, schoss Pfeile wie ein Großer. Moderatorin Laura Wontorra spottete: „Kein Tattoo, kein Bierbauch, sogar eine Frisur. Geht doch!“ Am Ende schaffte es das Trio nur knapp. Doch Mälzer verlor schnell die Fassung. Beim Softball gegen Nationalspielerin Jana Sistig flog plötzlich der Schläger. „Was ist jetzt schon wieder? Manno!“, schrie der Koch und legte ein deftiges „Ach leck mich doch an meinem…“ hinterher.

„Drei gegen Einen“: Tim Mälzer verliert die Fassung

Noch lauter wurde es beim Caravan-Einparken. Champion Torsten Wiltfang manövrierte sicher, während Mälzer tobte: „Wer pfeift denn da immer?“ Köppen versuchte, die Ruhe zu bewahren. Der Höhepunkt kam mit Erika Just. Die 85-Jährige tippte 910 Anschläge in zwei Minuten. Mälzer fluchte: „Scheißding!“, warf fast die Tastatur durch die Arena und gestand: „Ich habe noch nie in meinem Leben eine E-Mail geschrieben.“ Wontorra konterte trocken: „Zum Glück kann der kochen.“

Die alten Damen besiegte er nicht. Doch seine Teamkollegen retteten ihn. Knossi und Köppen stemmten die Aufgaben fast allein. Am Ende war sogar Mälzer kleinlaut. Er entschuldigte sich bei Erika für seinen Ausbruch. Beim Fechten gegen die deutsche Meisterin Anne Kleibrink musste er kapitulieren. „Irgendwie ist mein Körper nicht für so einen Scheiß gemacht“, japste er.

Trotz allem holte das Trio den Gesamtsieg. 50.000 Euro sicher.