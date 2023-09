RTL: Schockierende Szene – Moderatorin erzählt von schwerem Überfall beim Dreh

Bei dieser Geschichte läuft es einem eiskalt den Rücken hinunter. RTL-Moderatorin Ulla Kock am Brink erzählt am Samstagabend (23. September) in dem Format „Die große GEO-Show“ eine Geschichte, die es in sich hat. Bei Dreharbeiten für die Sendung kommt es in Mexiko zu einem schlimmen Überfall.

Die 62-Jährige ist Teil der RTL-Sendung „Die große GEO-Show“. Für die Dreharbeiten reist sie mit dem Kamerateam nach Mexiko, wo sie auf einer Farm aushelfen soll. Doch dazu soll es nicht kommen. Denn der Besitzer des Bauernhofs wird Opfer eines schweren Raubüberfalls.

RTL-Moderatorin teilt schockierende Details

Ulla Kock am Brink erinnert sich am Samstagabend an die traumatischen Dreharbeiten. „Eine weinende mexikanische Mitarbeiterin des Teams stand vor mir und sagte, es hätte einen Vorfall gegeben, wir können bei Yvette und Pepe nicht drehen. Es gab einen Raubüberfall auf Pepe, diesen unfassbar lieben, herzlichen Menschen“, erzählt sie.

Der Farmer sei laut Angaben der Moderatorin durch einen Schuss in den Kopf schwer verletzt worden. Die Ereignisse scheinen sie auch nachhaltig zu bewegen. Denn plötzlich wird sie ganz emotional: „Wirklich, das treibt mir die Tränen in die Augen, dass so ein lieber Mensch überfallen worden ist.“

Farmer überlebt den Überfall

Kaum vorstellbar, wie man sich in so einer Situation fühlen muss. Pepe wurde sofort ins Krankenhaus gebracht, wo er lange im Koma lag. Doch wie geht es dem mexikanischen Bauern jetzt? „Er ist jetzt mittlerweile zu Hause und erholt sich“, sagt die 62-Jährige letztendlich erleichtert.

Die Dreharbeiten und die damit verbundene Mission konnten nach dem Überfall dann doch noch fortgesetzt werden. Doch diese Reise werden RTL-Moderatorin Ulla Kock am Brink und das gesamte Team wohl niemals vergessen.