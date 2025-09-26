RTL macht es offiziell: Kult-Serie feiert nach fast 40 Jahren ihr Comeback!

Mit ihren drei Spielfilmen und fünf Serienstaffeln prägten „Die Flodders“ die deutsche TV-Landschaft. Ganze Generationen wuchsen mit der chaotischen Familie auf. Für sie steht zukünftig ein echtes Highlight bei RTL+ an!

Der Sender und Videoland sorgen nämlich nach fast 40 Jahren für ein Revival. Doch was kommt auf die Zuschauer zu?

RTL+: „Die Flodders“ feiern ihr Comeback im deutschen Fernsehen

Die Dreharbeiten für eine Neuauflage der Comedyserie laufen in den Niederlanden bereits auf Hochtouren. Obwohl sich einiges ändert, dürfen sich die treuen Fans wieder auf eine altbekannte Rolle freuen: Schauspielerin Tatjana Šimić in ihrer Rolle als „Flodders“-Sexsymbol Kees.

Sie tritt überraschenderweise an der Haustür ihrer Tochter Kees Junior, gespielt von Ghislaine van Ijperen, in Erscheinung. Tatjana Šimić freut sich auf das große RTL-Comeback, obwohl sie lange mit sich haderte.

Tatjana Šimić: Eigene und Zuschauer-Erinnerungen werden geweckt

„Ich habe lange gezögert, ob ich auf den Bildschirm zurückkehren möchte. Doch mit den Drehbüchern, die nun vorliegen, den aktuell laufenden Dreharbeiten – auch im Originalviertel in Sittard, wo der erste Film entstanden ist – und den Reaktionen der Fans, die ich lese und höre, fühlt es sich wieder an wie früher, nur mit einem neuen Twist. Ich freue mich riesig darauf“, erklärte sie, laut einer offiziellen RTL-Pressemitteilung.

Doch bis das große Revival über die Bildschirme flimmert, dauert es noch eine Weile. Die treuen Anhänger müssen sich bis 2026 gedulden. Wie auch schon vor 40 Jahren, wird das Format für große Lachmomente sorgen und die Lachmuskeln der RTL-Zuschauer intensiv trainieren.

„Kaum eine Familie hat das Chaos so kultig zelebriert.“

Hauke Bartel, Bereichsleiter bei RTL Fiction, verkündete bei RTL: „Kaum eine Familie hat das Chaos so kultig zelebriert wie die Flodders: laut, schräg und von ganzem Herzen punk – und genau deshalb unvergessen. Mit ihrem anarchischen Humor sind sie längst ein fester Teil der Popkultur. Umso stolzer sind wir, dass wir diese ikonographischen Figuren jetzt gemeinsam mit unseren Freunden von RTL Niederlande/Videoland zurückbringen dürfen. Ab 2026 heißt es also wieder: Die Familie Flodder stürzt sich in neue Abenteuer – ein Projekt, das zeigt, wie stark unsere Zusammenarbeit mit Videoland über Landesgrenzen hinweg funktioniert.“

Doch das exakte Datum der Veröffentlichung und Ausstrahlung der Ausgaben bei RTL+ wurde bislang noch nicht bekanntgegeben.