RTL: Ekel-Unterwäsche – nach DIESEM Anblick willst du nie wieder Schnitzel essen

Es sind Szenen, wenn man sie nicht im Vormittagsprogramm von RTL gesehen hätte, man hätte sie sich vermutlich selbst in den irrsten Albträumen nicht ausdenken können.

Eine nackte Frau rennt durch eine Wohnung, ihre Brüste bedecken lediglich zwei Schnitzel. Auch ihr Intimbereich wird nur notdürftig durch einen panierten Fleichschlappen bedeckt. Auf ihrem Bauch prangt ein Herz aus Ketchup.

RTL: Frau rennt nur mit Schnitzeln bekleidet durch die Wohnung

Was die irre Aktion soll? Das können wir an dieser Stelle auch nicht so ganz genau erklären. Fest steht, die irre Schnitzel-Unterwäsche entstammt der RTL-Vormittagsserie „Der Blaulichtreport“ (Scripted Reality), die am Montag (6. Januar) um 11 Uhr über die Bildschirme flimmerte.

RTL zeigt eine Frau in Schnitzel-Dessous. Foto: Screenshot TV NOW

-------------------

Das ist „Der Blaulichtreport“:

„Der Blaulichtreport“ ist eine Pseudo-Doku-Reihe des Kölner Privatsenders RTL

Sie handelt von der Arbeit verschiedener Berufsgruppen wie Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst

In der Sendung wurden Einsätze verschiedener Berufsgruppen nachgestellt

Die Sendung wird seit 2015 produziert

Erstausstrahlung war am 24. August 2015

Laut RTL haben die Darsteller einen tatsächlichen beruflichen Hintergrund, waren also mal als Polizist oder ähnliches aktiv

--------------------

RTL: Schnitzelunterwäsche bei „Der Blaulichtreport“

Nach genauerer Recherche stellte sich heraus, dass die Schnitzel-Unterwäsche einer sehr kruden Geschichte entstammte.

RTL schrieb in die Erklärung der Folge: „In einem Bordell wurde eine Prostituierte von einem Unbekannten brutal überfallen und schwer verletzt. Für die Beamten zählt jede Sekunde, denn der äußerst gewaltbereite Täter hat offenbar bereits sein nächstes Opfer im Visier. Eine versuchte Vergewaltigung stellt die Polizisten vor ein Rätsel, als das vermeintliche Opfer plötzlich in einem Schnitzel-Bikini vor ihnen steht.“

+++ RTL: Baby-Drama für Moderatorin! „Es war schrecklich!“ +++

Nun ja, lassen wir das mal so stehen.

+++ Dschungelcamp: Zuschauer sollen Brüste DIESER Kandidatin nicht sehen – wegen ihres Tattoos +++

Die Folge ist aus dem Jahr 2015. RTL hat sie am 6. Januar in seinem Vormittagsprogramm wiederholt.