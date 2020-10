RTL-Neuerung: Das gab's noch nie! Sender plant DAS für den „Bachelor 2021“

Während „Bachelorette“ Melissa Damilia mit ihren Jungs in Griechenland drehen durfte, soll den zukünftigen „Bachelor“ ein anderes Schicksal bei RTL erwarten.

Für die kommende „Bachelor“-Staffel hat sich RTL etwas Außergewöhnliches einfallen lassen, das es so noch nie in der Datingshow gegeben hat.

RTL plant Neuheit für Kuppelshow „Der Bachelor“

Wer der „Bachelor 2021“ wird, ist noch nicht bekannt. Dennoch hat RTL am Dienstag die Bombe platzen lassen und verraten, was die Kandidatinnen in der neuen Staffel erwartet.

Zuvor durften sich die Mädels auf eine Villa in den USA, Mexiko oder Südafrika freuen. Neben des potenziellen Traummanns konnten sie also noch einen richtig tollen Urlaub genießen. Das sei RTL zufolge aber in der 11. „Bachelor“-Staffel nicht mehr der Fall.

In der vergangenen „Bachelor“-Staffel konnten Sebastian und Diana ein Traumdate auf Cozumel, ein kleines Inselparadies vor Yucatán, genießen.

RTL-Datingshow findet nicht wie gewohnt statt

Denn die Corona-Pandemie macht der Fernsehproduktion noch immer zu schaffen. Mit steigenden Zahlen in ganz Deutschland müssen auch die Produzenten der Kuppelshow umdenken. Zum ersten Mal wird „Der Bachelor“ innerhalb Deutschlands nach der großen Liebe suchen.

Das beliebte TV-Format werde RTL zufolge vollständig in der deutschen Heimat gedreht. Das soll das Drama in der Sendung jedoch nicht trüben. Das Konzept der Show sei dasselbe und so können sich die Zuschauer auch im Jahr 2021 auf viel Action freuen.

„Der Bachelor“ ist eines der beliebtesten RTL-Formate. Verständlich, dass der Sender auf keinen Fall auf die Show verzichten möchte. Foto: TVNOW / Arya Shirazi

Urlaub im Ausland kann schnell sehr teuer werden

Welche deutsche Städte „der Bachelor“ mit seinen Mädels bereisen wird, sei noch nicht bekannt. Doch vor allem während der Pandemie sollte einigen Menschen auch bewusst geworden sein, dass Deutschland oft mehr zu bieten hat, als man vielleicht denkt.

