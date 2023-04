RTL: „Denn sie wissen nicht, was passiert“– DIESE Aktion bringt Zuschauer auf 180! „Merkt ihr noch was?“

Wenn es eine TV-Show im deutschen Fernsehen gibt, die für jede Überraschung gut ist, dann ist es wohl diese: Das RTL-Format „Dens Sie wissen nicht, was passiert“ besteht förmlich aus unerwarteten Aktionen und Spielen. Nicht mal die Moderatoren Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk oder Günther Jauch wissen, was sie in der Live-Sendung erwartet.

An diesem Samstagabend (29. April 2023) dreht sich alles um das Thema Hochzeit. Während Günther Jauch die Moderation übernimmt, spielen Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger gemeinsam mit zwei prominenten Teampartnern für zwei Paare, die im Studio sitzen. Je nachdem, wer gewinnt, darf eins der beiden am Ende in der Live-Show heiraten. Trotz aller Romantik gehen die Zuschauer bei dem zweiten Spiel auf die Barrikaden.

„Denn sie wissen nicht, was passiert“ (RTL): Spiel endet im Chaos

Die Teams des heutigen Abends: Barbara Schöneberger spielt mit Wayne Carpendale, während Thomas Gottschalk mit Jana-Ina Zarrella an den Start geht. In mehreren Runden spielen die beiden Teams für ihr jeweiliges zukünftiges Ehepaar. Doch plötzlich wird es ganz schön chaotisch im RTL-Studio.

Eigentlich ist das Spiel ganz simpel: Wer am schnellsten Grußkarten an fünfzehn Heliumballons befestigt, gewinnt. So weit, so gut. Doch als die Teams das Studio verlassen, um die Ballons in den Himmel steigen zu lassen, wird es wuselig. Denn diese verfangen sich so stark ineinander, dass die Promis mehrere Minuten daran rumfummeln müssen, bis endlich alle Ballons in die Luft steigen. Doch es ist nicht die Verzögerung, die die Fans sauer macht.

Zuschauer kritisieren Ballon-Aktion

Was für viele Fans einfach nur eine netter Nebeneffekt des Spiels ist, bringt andere Zuschauer zum Brodeln. Denn sie denken an den Umweltaspekt dieser Aktion. Auf Twitter macht sich miese Laune breit:

„Ihr habt jetzt nicht ernsthaft in einer Live-Show 30 Luftballons in die Luft gejagt oder? Seit Jahren wird dieser Trend ‚verboten‘ und dann geht ein Fernsehsender so achtlos mit der Umwelt und Tierwelt um?“

„Gott sei Dank mehr Kunststoff in die Umwelt! Mit etwas Glück bekommt den Luftballon ein Tier als Futter! Merkt ihr noch was?“

„In Zeiten, wo wir Rücksicht auf unsere Umwelt nehmen sollten, ist es natürlich sehr vorbildlich, die dämlichen Ballons in die Luft zu schicken.“

