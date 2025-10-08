Endgültiger Abschied bei RTL – jetzt ist es offiziell

Seit 2018 zeigt RTL die Spielshow „Denn sie wissen nicht, was passiert – Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show“ im TV-Programm. Dort stellen sich die drei Moderatoren immer wieder neuen Aufgaben – in der Regel sogar live.

Doch einer der Hauptfiguren der RTL-Sendung wird in der kommenden Ausgabe von „Denn sie wissen nicht, was passiert – Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show“ zum letzten Mal mit dabei sein. Dieser Abschied ist das Ende einer Ära.

Abschied bei RTL steht unmittelbar bevor

Seit Jahren begeistert das Trio in der RTL-Show „Denn sie wissen nicht, was passiert – Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show“ die Zuschauer vor den Bildschirmen und bescheren dem Sender beste Quoten. Doch für einen der Moderatoren wird die kommende Ausgabe am 6. Dezember die Letzte sein.

Thomas Gottschalk wird künftig kein Teil mehr von „Denn sie wissen nicht, was passiert – Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show“ sein. Auf Instagram veröffentlicht der 75-Jährige nun ein Video und weist seine Fans darauf hin, dass es in knapp zwei Monaten so weit ist.

„Da gibt’s Tränen. Mach’s gut, Tommy“, schreibt ein Instagram-Nutzer beispielsweise. „Oh, wie schade, aber ein schöner Abschied direkt am Nikolaustag“, kommentiert ein anderer. „Jetzt schon Tränen in den Augen. Ich werde ihn sehr vermissen! Bin gespannt, wie es danach weitergehen wird“, heißt es von einem dritten Fan.

RTL zeigt die nächste Ausgabe von „Denn sie wissen nicht, was passiert – Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show“ am 6. Dezember ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Anschließend gibt es die Sendung auch in der Mediathek bei RTL+.