RTL macht es offiziell – Dating-Show feiert Comeback

Endlich ist es raus! Nach einem Jahr Pause dürfen sich Fans des Trash-TV wieder auf Sonne, Drama und heiße Flirts freuen. „Bachelor in Paradise“ geht 2025 in die sechste Staffel und öffnet damit erneut seine Luxus-Tore für verflossene Rosenkavaliere und abservierte Herzblätter aus „Der Bachelor“ und „Die Bachelorette“.

Die Bombe ließ Frauke Ludowig (61) am Ende der Wiedersehensshow von „Die Bachelors“ platzen. Damit ist klar: Das Paradies ist aus seinem Schönheitsschlaf erwacht. Schließlich setzte das beliebte Dating-Format 2024 aus.

„Bachelor in Paradise“ feiert sein Comeback auf RTL+

Das Erfolgsrezept bleibt gleich: Eine traumhafte Villa, Sonne satt, ein Pool, zu viele Cocktails und noch mehr Herzklopfen. Jede Woche werden Rosen verteilt, wer leer ausgeht, muss seine Koffer packen. Damit keine Langeweile aufkommt, platzen regelmäßig neue Singles ins Paradies. Das sorgt für frische Flirt-Energie, aber auch für den einen oder anderen Eklat.

Wie immer steht am Ende eine knallharte Entscheidung: Liebe oder 10.000 Euro Preisgeld? Also, den romantischen Traum weiterleben oder getrennte Wege gehen. Die Kandidatenliste ist bisher streng geheim. Doch eine Rückkehr ist fix: Ur-Bachelor Paul Janke (43) schwingt wieder den Shaker. Als Dauerbarkeeper und inoffizieller Liebesberater hat er schon in den letzten Staffeln für reichlich Charme und Sprüche gesorgt.

Wann genau das Spektakel startet, verrät RTL+ noch nicht. Fest steht aber, dass die neue Staffel noch dieses Jahr laufen soll. Die Wartezeit können sich Fans mit dem spektakulären Finale und dem Wiedersehen der aktuellen „Die Bachelors“-Staffel in der RTL+ Mediathek vertreiben. Warum dabei so viele Zuschauer nur ungläubig den Kopf schütteln, erfährst du HIER.