No Angels mit emotionalem Comeback – „Überall leiden Kinder unermesslich“

Sie sind zurück – und bringen Hoffnung mit! Die No Angels melden sich nach vier Jahren mit einem neuen Song zurück. „I still believe“ heißt das Lied, das am Freitag (10. Oktober) erscheint – und es ist weit mehr als nur Musik.

Der Song soll ein Zeichen setzen und auf das Leid von Kindern weltweit aufmerksam machen. Es ist die offizielle Hymne des diesjährigen RTL-Spendenmarathons, einer der größten Charity-Aktionen Deutschlands. Damit knüpfen die vier Sängerinnen an die emotionale Tradition an – nur diesmal mit einem klaren musikalischen Statement.

No Angels feiern Rückkehr mit bewegender Botschaft

Nach vier Jahren Pause starten die vier Sängerinnen wieder durch – mit einer Botschaft, die aktueller nicht sein könnte. „In der heutigen Zeit ist es unmöglich, die schlimmen Ereignisse auf der Welt zu übersehen. Sei es in Gaza, der Ukraine oder anderswo. Überall leiden Kinder unermesslich“, sagte Sandy Mölling der Deutsche Presse-Agentur. „Davor dürfen wir die Augen nicht verschließen.“

Mit dem Song wollen die No Angels Trost spenden und Mut machen. Bandkollegin Nadja Benaissa fügt an: „Ich wünsche mir, dass der Song die Menschen tröstet, ihnen Kraft gibt und sie sich verstanden fühlen.“ Für die Band war die Arbeit an „I still believe“ auch eine emotionale Reise in die Vergangenheit.

„Wir haben uns gefühlt wie vor 25 Jahren bei ‚Daylight in your Eyes‘. Jede von uns kann sich so sehr mit dem Song identifizieren“, erzählte Lucy Diakovska. Schon beim ersten Hören spürt man die Energie, die einst die erfolgreichste Girlgroup Deutschlands groß machte.

Der Song soll nicht nur Hoffnung schenken, sondern auch Spenden für Kinder in Not anregen. Der RTL-Spendenmarathon zählt zu den größten Charity-Ereignissen des Jahres und wird am 20. November um 18 Uhr starten – moderiert von Wolfram Kons. Die No Angels werden den Song dort live im Studio performen.