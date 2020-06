RTL: Birgit Schrowange teilt irres Bild – Fans haben Verdacht „Wenn du nicht…“

Jetzt will sie es offenbar richtig wissen. RTL-Star Birgit Schrowange macht in letzter Zeit ja keinen Hehl daraus, sich auf Social Media mal von einer ganz anderen Seite zu zeigen.

Erst kürzlich überraschte die ehemalige „Extra“-Moderatorin mit alter, berühmter Haarfarbe, jetzt legt Birgit Schrowange wahrlich noch einen drauf.

RTL: Birgit Schrowange teilt Bild – Fans haben Verdacht „Wenn du nicht…“

Auf Instagram teilt die einstige RTL-Beauty nun ein Bild aus – sagen wir – alten Zeiten. Sehr alten Zeiten, wohl gemerkt. Denn was die Fans im Netz zu sehen bekommen, ist ganz klar eine Birgit Schrowange, wie wir sie noch nie zu Gesicht bekommen haben!

RTL-Moderatorin Birgit Schrowange mit ihrer hippen Kurzhaar-Frisur. Foto: dpa

+++ RTL: Birgit Schrowange teilt unfassbares Bild – Fans vermuten, dass sie... +++

Das Foto zeigt die gebürtige Sauerländerin als junge Frau aus den 70ern auf einer Bank in der Natur sitzend, mit coolem Hut, dazu eine Zigarette im Mund und runder Hippie-XL-Sonnenbrille. Und nicht zu vergessen: die kesse braune Kurzhaarfrisur. „Habt Ihr auch so einen coolen Sommerhut? Das Wetter ist ja gerade nicht so toll, aber bald können wir solche Hüte bestimmt wieder brauchen“, schreibt die 62-Jährige dazu.

-----------------------------

Das ist Birgit Schrowange:

Sie wurde am 7. April 1958 in Nehden (NRW) geboren

Seit 1994 hat sie bei RTL das Magazin „Extra“ moderiert

Am 11. September 2017 machte sie Schlagzeilen, als sie plötzlich mit grauen Haaren vor der Kamera stand

Sie wolle ihre Naturhaarfarbe tragen und um das Herauswachsen der braunen Farbe zu überdecken, habe sie ein Jahr lang eine Perücke getragen

Sie war von 1998 bis 2006 mit Markus Lanz liiert

Die beiden haben einen Sohn

-----------------------------

+++ Joachim Llambi: Plötzlich neuer Look – als Fans DAS sehen, rasten sie aus +++

Birgit Schrowange: So reagiert ihre Instagram-Gemeinde

Ihre Fans flippen aus:

„Wie cool ist das denn...???“

„Cooles Foto!!“

„Hey, wenn du nicht mal die Coolste im Sauerland warst“

„Supersexy“

„OMG, das ist cool“

„Coole Socke“

„Dir steht einfach alles“

Eines steht zumindest fest: Birgit Schrowange ist definitiv wandelbar!

RTL-Kollegin Frauke Ludowig filmt sich beim Sender - und erntet Kritik

Ihre ehemalige RTL-Kollegin Frauke Ludowig hat dagegen jetzt etwas ganz anderes mit ihren Fans geteilt. Und zwar Backstageaufnahmen beim Sender in Köln. Doch nicht alle bei RTL waren davon begeistert. Mehr dazu erfährst du hier >>>