RTL: Beliebte TV-Moderatorin offen wie nie: „Ich bin ...“

RTL gehen offenbar die Moderatorinnen flöten.

Erst kürzlich wurde klar, dass Birgit Schrowange nicht mehr Extra auf RTL moderiert, später kam heraus: Auch Miriam Lange wechselt den Sender und moderiert künftig beim WDR.

RTL-Moderatorin kündigt beim Sender – dann kommt die nächste Beichte

Nach 25 Jahren kehrt RTL-Moderatorin Birgit Schrowange der Sendung „Extra“ den Rücken zu. Sie wolle sich künftig um andere Dinge kümmern. Doch so überraschend diese News für ihre Fans und Kollegen auch war, so sehr schockiert der RTL-Star jetzt mit einer weiteren Beichte.

Denn die RTL-Moderatorin, die am kommenden Montag ihre letzte „Extra“-Sendung moderiert, traf mit der Kündigung keine spontane Entscheidung aus dem Bauch heraus.

Das ist die RTL-Sendung „Extra“:

Seit 1994 wird das Boulevard-Magazin wöchentlich ausgestrahlt

Jeden Montag berichtete Birgit Schrowange über News aus der Promiwelt oder Verbraucherthemen

Jetzt hat sie ihr Aus bekanntgegeben

Nazan Eckes wird „Extra“ weiterhin moderieren

Birgit Schrowange ganz offen

Gegenüber RTL ließ Birgit Schrowange jetzt verlauten: „Ich habe da ja schon lange drüber nachgedacht. Wenn ich ganz ehrlich bin, seit drei Jahren überlege ich mir, wann der beste Zeitpunkt ist, um zu gehen. Und das 25-jährige Jubiläum… da hat mir einen innere Stimme gesagt, das ist der richtige Zeitpunkt.“

RTL „Extra“ mit Birgit Schrowange. Das Ende einer Ära. Foto: TVNOW

Und was Birgit Schrowange beim persönlichen Ende der RTL-Sendung vor allem wichtig war: „Ich wollte das unbedingt selbst definieren.“

Nachfolgerin Nazan Eckes war eingeweiht

Eine Nachfolgerin wurde bereits gefunden. Nazan Eckes wird künftig in die Fußstapfen ihrer RTL-Kollegin treten. Und auch sie hatte die Neuigkeiten schon länger gewusst.

Das ist Birgit Schrowange

Sie ist am 7. April 1958 in Brilon (NRW) geboren

Zunächst machte sie eine Ausbildung zur Rechtsanwalts- und Notargehilfin

1978 wurde sie Redaktionsassistentin beim WDR

1981 war Birgit Schrowange erstmals als Moderatorin zu sehen

1983 war sie Fernsehansagerin im ZDF und moderierte die „Aktuelle Stunde“

1994 ging sie zu RTL und moderierte dort

„Extra – Das RTL-Magazin“

Von 1998 bis 2006 war Birgit Schrowange mit dem Moderator Markus Lanz liiert

Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn

Nazan: „Ich hatte das große Glück, das Birgit sehr früh mit mir gesprochen hat. Ich kannte ihre Pläne. Und mir war total wichtig, dass wir uns freundschaftlich austauschen.“

Birgit Schrowange übergibt "Extra" an Nazan Eckes. Foto: TVNOW / Ruprecht Stempell

Das tun die beiden bislang sehr gut.

Zur letzten Extra-Sendung am Montag richtet die Moderatorin dann emotionale Worte an ihre Zuschauer: „Ich bin dankbar für 25 intensive RTL Jahre, in denen ich viele Möglichkeiten wahrnehmen durfte in den unterschiedlichsten Sendeformaten.“

Nazan Eckes (43) wird „Extra“ künftig moderieren. Foto: imago images / Horst Galuschka

Zu Nazan Eckes schreibt sie: „Sie ist eine tolle Frau und großartige Moderatorin und ich wünsch ihr von Herzen viel Glück und Erfolg mit der Sendung.“

Noch eine RTL-Moderatorin schmeißt hin

Allerdings ist Birgit Schrowange nicht die Einzige bei RTL, die ihr Ende bekanntgab. Auch „Explosiv“-Moderatorin Miriam Lange hat gerade erst verkündet, bald für einen anderen Sender arbeiten zu wollen. Mehr dazu hier>>>

Das letzte Mal vor der Kamera kannst du Birgit Schrowange am Montag bei „Extra“ sehen.