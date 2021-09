RTL-Star Birgit Schrowange mit trauriger Beichte – jetzt spricht sie Klartext

Diese Frau hat es geschafft. Sei ihrem Ausstieg bei RTL-„Extra“ ist es ruhiger um Birgit Schrowange geworden. Keine täglichen Auftritte im Fernsehen mehr, weniger Klatsch und Tratsch.

Doch so ganz aus der Öffentlichkeit zurückziehen, will sich Birgit Schrowange noch nicht. Kleinere Auftritte, Werbekooperationen, die ehemalige RTL-Moderatorin will sich noch nicht in die Rente zurückziehen.

Birgit Schrowange: Ein neues Leben auf Mallorca

Auch wenn sie nun das passende Domizil besitzt. Auf Mallorca hat sich Birgit Schrowange gemeinsam mit ihrem Verlobten, dem Geschäftsführer Frank Spothelfer eine große Wohnung gekauft. Blick in die Natur, ein Pool. So kann man es sich gut gehen lassen.

Doch es war nicht immer alles rosig im Leben von Birgit Schrowange. Das beichtet sie nun RTL. „Ich kriege auch manchmal böse Kommentare auf Facebook. 'Die sieht aus wie eine 80-jährige Oma'. Aber darüber kann ich wirklich schmunzeln. Ich finde mich okay wie ich bin. Ich werde niemals eine superschlanke Person werden. Ich habe mittlerweile Größe 40. Als ich ganz jung war, da habe ich mich verglichen und hatte auch teilweise Minderwertigkeitskomplexe“, so die heute 63-Jährige gegenüber RTL.

Birgit Schrowange: Botox lehnt die Moderatorin ab

Damals habe sie noch nicht das Selbstbewusstsein, das sie heute habe. Botox und Co. lehne sie übrigens ab, so Schrowange. Das braucht sie auch nicht, zumindest, wenn es nach ihren Fans geht. Die überhäufen sie auf Instagram nämlich mit Komplimenten.

„Wahnsinn wie jung sie ausschaut“ oder „Schöööönste und sympathischste Frau Deutschlands“ heißt es da.

