RTL: Erst Birgit Schrowange, jetzt DAS – nächste Kult-Moderatorin schmeißt hin – dafür kommt ...

View this post on Instagram

𝗝𝗲𝘁𝘇𝘁 𝗶𝘀𝘁 𝗲𝘀 𝗿𝗮𝘂𝘀!!! 𝗜𝗰𝗵 𝗵𝗮𝗯𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗲𝗻 𝗚𝗿𝘂𝗻𝗱 𝘇𝘂𝗿 𝗙𝗿𝗲𝘂𝗱𝗲, 𝗱𝗲𝗻𝗻 𝗻𝗮̈𝗰𝗵𝘀𝘁𝗲𝘀 𝗝𝗮𝗵𝗿 𝘄𝗲𝗿𝗱𝗲 𝗶𝗰𝗵 𝗺𝗶𝗰𝗵 𝗲𝗶𝗻𝗲𝗿 𝗴𝗮𝗻𝘇 𝗻𝗲𝘂𝗲𝗻 𝗛𝗲𝗿𝗮𝘂𝘀𝗳𝗼𝗿𝗱𝗲𝗿𝘂𝗻𝗴 𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝗲𝗻!! 𝗡𝗮𝗰𝗵 𝟭𝟴𝗝𝗮𝗵𝗿𝗲𝗻 𝗥𝗧𝗟 𝘄𝗲𝗰𝗵𝘀𝗲𝗹 𝗶𝗰𝗵 𝘇𝘂𝗺 𝗪𝗗𝗥! 𝗔𝗺 𝟭𝟳.𝟭.𝟮𝟬𝟮𝟬 𝘄𝗲𝗿𝗱𝗲 𝗶𝗰𝗵 𝘇𝘂𝗺 𝗲𝗿𝘀𝘁𝗲𝗻 𝗠𝗮𝗹 𝗱𝗮𝘀 𝘁𝗼𝗹𝗹𝗲 𝗡𝗮𝗰𝗵𝗺𝗶𝘁𝘁𝗮𝗴𝘀𝗺𝗮𝗴𝗮𝘇𝗶𝗻 „𝗛𝗶𝗲𝗿 𝘂𝗻𝗱 𝗛𝗲𝘂𝘁𝗲“ 𝘂𝗻𝗱 𝗮𝗺 𝟭𝟴.𝟭. 𝗱𝗶𝗲 „𝗟𝗼𝗸𝗮𝗹𝘇𝗲𝗶𝘁 𝗮𝗺 𝗦𝗮𝗺𝘀𝘁𝗮𝗴“ 𝗺𝗼𝗱𝗲𝗿𝗶𝗲𝗿𝗲𝗻☺️ 𝗦𝗼 𝘀𝗲𝗵𝗿 𝗶𝗰𝗵 𝗺𝗲𝗶𝗻𝗲 „𝗮𝗹𝘁𝗲𝗻“ 𝗥𝗧𝗟-𝗞𝗼𝗹𝗹𝗲𝗴𝗲𝗻 𝗻𝗮𝘁𝘂̈𝗿𝗹𝗶𝗰𝗵 𝘃𝗲𝗿𝗺𝗶𝘀𝘀𝗲𝗻 𝘄𝗲𝗿𝗱𝗲, 𝗮𝗯𝗲𝗿 𝗶𝗰𝗵 𝗳𝗿𝗲𝘂𝗲 𝗺𝗶𝗰𝗵 𝗮𝘂𝗰𝗵 𝗿𝗶𝗲𝘀𝗶𝗴 𝗮𝘂𝗳 𝗱𝗶𝗲 𝗻𝗲𝘂𝗲𝗻 𝗦𝗲𝗻𝗱𝘂𝗻𝗴𝗲𝗻 𝗺𝗶𝘁 𝗺𝗲𝗶𝗻𝗲𝗻 𝗻𝗲𝘂𝗲𝗻 𝘄𝘂𝗻𝗱𝗲𝗿𝗯𝗮𝗿𝗲𝗻 𝗠𝗼𝗱𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀𝗸𝗼𝗹𝗹𝗲𝗴𝗶𝗻𝗻𝗲𝗻 𝘂𝗻𝗱 -𝗸𝗼𝗹𝗹𝗲𝗴𝗲𝗻🖥 𝗜𝗰𝗵 𝗵𝗼𝗳𝗳𝗲 𝘀𝗲𝗵𝗿, 𝗱𝗮𝘀𝘀 𝗜𝗵𝗿 𝗺𝗮𝗹 𝗿𝗲𝗶𝗻𝘀𝗰𝗵𝗮𝘂𝘁👀😀💕. 📸 @annikafusswinkel @wdr @hierundheute_wdr @lokalzeit #farewell @explosiv_rtl @punkt12 #sad #happy ✌🏻#werbungwegenmarkierung