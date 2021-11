RTL: „Bin ich schlauer als Podolski?”-Gast hat irren Plan für Fußballer – „Hätte einen Namen”

Lukas Podolski bekommt in der RTL-Show „Bin ich schlauer als Lukas Podolski?” ein verlockendes Angebot.

Lukas Podolski dürfte einigen als ehemaliger Profi-Fußballer mit einem Herz, das für Köln schlägt und Dönerbuden, die die Innenstadt pflastern, bekannt sein. Dass der Ex-Nationalspieler aber auch einiges im Köpfchen hat, will er am Samstagabend in der RTL-Show „Bin ich schlauer als Podolski?” unter Beweis stellen.

Hier tritt er gegen drei prominente Spieler und das Publikum vor dem Fernseher an. Eine, die zumindest in Sachen Marketing den Riecher vorne hat, ist Komikerin Tahnee.

RTL: Lukas Podolski bekommt bei „Bin ich schlauer als Podolski?” verlockendes Angebot

Schon vor seinem Juroren-Posten bei „Das Supertalent” konnte sich Lukas Podolski mit seinen eigenen Produkten behaupten. Längst ist aus dem Sportler ein Unternehmer geworden, der mit Dönerläden, Eisdielen und Klamottengeschäften seine Fans begeistert.

Lukas Podolski bekommt in der RTL-Show „Bin ich schlauer als Lukas Podolski?” ein verlockendes Angebot. Foto: RTL / Guido Engels

------------------------------------------------

So funktioniert die RTL-Show „Bin ich schlauer als Podolski”:

Lukas Podolski stellt sich vor der Sendung und unter strengen Anti-Schummel-Vorkehrungen einem umfangreichen Schlauheitstest

In der Sendung wird er nach jeder Frage erfahren, wie gut oder schlecht er dabei abgeschnitten hat

Verglichen wird sein Ergebnis mit dem der prominenten Gäste und einem repräsentativen Deutschland-Panel, das sich dem Check bereits vor der Show gestellt hat

Zu Gast sind Martin Klempnow, Tahnee, Guido Cantz. Moderiert wird die Show von Günther Jauch

Die Zuschauer zu Hause können bei jeder Aufgabe mitmachen

Die Zuschauer bekommen am Ende Antworten auf die Fragen: Bin ich schlauer als der Durchschnitts-Deutsche? Schlauer als die Studio-Promis? Vor allem aber: „Bin ich schlauer als Lukas Podolski?”

------------------------------------------------

Aber eine Sache hat er bislang noch nicht verkauft – Eistee. Das Erfrischungsgetränk würde irre gut in das Portfolio des Fußballers passen, findet zumindest RTL-Show-Kandidatin Tahnee.

Lukas Podolski bekommt Marketing-Tipps in RTL-Show „Bin ich schlauer als Podolski?”

„Eigentlich bräuchtest du nur noch einen Eistee”, schlägt sie Lukas Podolski in der Show vor.

Den passenden Namen für das neue Produkt hat Tahnee schon. Den will sie aber nur im Gegenzug gegen zukünftige Prozente darauf verraten. Ihr Vorschlag: „PodolsTEA”. Na, wenn das mal keine Marktlücke ist.

Lukas Podolski bekommt Marketing-Tipp und ist begeistert

Der Fußballer scheint seiner Reaktion nach zu urteilen der ganzen Sache gar nicht mal so abgeneigt zu sein. Und auch im Publikum sorgt der Vorschlag für viel Applaus.

Komikerin Tahnee hat eine treffende Marketing-Idee für Lukas Podolski. Foto: Bin ich schlauer als Lukas Podolski?

------------------------------------------------

Mehr zu RTL:

„Bauer sucht Frau”: Schocknachricht! Bauer Günter ist an Corona gestorben

„Wir lieben Camping” (RTL): Platzbetreiber Holger hat ein Problem – dann muss es schnell gehen

RTL-Doku zu Rebecca Reusch: Mutter geschockt, als sie Foto das erste Mal sieht

------------------------------------------------

Bevor die beiden ihre Geschäftsideen allerdings in die Tat umsetzen können, müssen sie sich zunächst im „Schlauheitstest” von RTL messen.

Warum viele Fans von „Das Supertalent” mit der aktuellen Staffel so gar nichts anfangen können, erfährst du hier.