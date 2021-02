RTL: „Bin ich schlauer als...“ – Das wussten die Zuschauer über Peter Kloeppel noch nicht

In der Folge „Bin ich schlauer als...“ von RTL am Freitag ist es darum gegangen, Peter Kloeppel in verschiedenen Intelligenztests zu schlagen.

RTL unterhält seine Zuschauer mit vielen Formaten. Eines davon ist die Show „Bin ich schlauer als...“.

In der Folge von Freitag sind drei Kandidaten gegen den bekannten Journalisten und Moderator Peter Kloeppel bei RTL angetreten. Dabei ist herausgekommen, was Kloeppels Name tatsächlich zu bedeuten hat.

RTL: Kopf-an-Kopf-Rennen bei den Kandidaten

Es ist wie immer in hartes Kopf-an-Kopf-Rennen gewesen. In dieser Folge sind Schauspieler Udo Ochsenknecht, TV-Star Panagiota Petridou und Comedian Chris Tall gegen Kloeppel angetreten.

RTL: Nachnamen erklärt

Bei einem der Spiele, die die Intelligenz und Geschicklichkeit der Spieler testen sollte, berichtet der Neurologe Prof. Dr. Martin Korte, dass wir nur etwa 30 Prozent aller Namen, die wir erfahren, behalten können.

Kurz darauf ist eine kurze Diskussionsrunde gestartet mit der Frage: Welcher Nachname kommt wo her? Und was sagt das über die Herkunft aus?

„Bin ich schlauer als...“ Peter Kloeppel? Darum ist bei RTL am Freitagabend gegangen. Was sein Nachname über den Moderator und Journalist und seine Vorfahren aussagt ist faszinierend. Foto: picture alliance / Marius Becker/dpa | Marius Becker

Neurowissenschaftler Prof. Dr. Korte erklärte, dass Namen meistens aus dem Mittelalter stammen und eine Bedeutung tragen. So würde sein Name „Kurze“ bedeuten, wie etwa in „der Kurze“ und somit die Eigenschaft der Größe eines Vorfahren beinhalten.

--------------------------------------------------------

RTL: Waren Kloeppels Vorfahren Glöckner?

Daraufhin berichtet Peter Kloeppel, dass auch er recherchiert habe und zu folgender Erkenntnis gekommen sei: Sein Name kommt entweder aus dem religiösen Bereich, von den „Glöcknern“ oder von „Klöppeln “. Dabei handelt es sich um eine Handarbeitstechnik, bei der man Muster mit Garn kreiert.

Interessant, was Namen so alles über die Herkunft erzählen können. (ali)