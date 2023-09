RTL-Star Bella Lesnik: Jetzt erlebte sie ihren persönlichen Albtraum

Unter anderem für die RTL-Sendung „Exclusiv – Das Starmagazin“ steht Bella Lesnik stets gut gelaunt vor der Kamera. Doch auch in der Welt eines TV-Stars läuft nicht immer alles perfekt – das musste die 41-Jährige jetzt bei einem Spaziergang mit ihrem Hund feststellen.

Ihre Fans dürfen Bella Lesnik nicht nur regelmäßig im Fernsehen bestaunen. Auch auf ihrem Instagram-Kanal (rund 52.200 Follower) lässt die RTL-Moderatorin ihre Anhänger an ihrem Leben teilhaben. Dort berichtete sie jetzt von ihrem ganz persönlichem „Albtraum“.

RTL-Star Bella Lesnik spricht über Figur-Probleme und Lieblingsgetränk

In einem Social-Media-Beitrag von Samstag (16. September) klärte die Brünette über ihre persönlichen Do’s und Dont’s auf. So könne Bella Lesnik inzwischen in kurzen Hosen sitzen – und dass trotz „Bindegewebsschwäche“, wie sie selber sagte. „Geht noch gar nicht so lange“, schrieb die Moderatorin weiterhin.

Doch das TV-Gesicht hat noch etwas ganz anderes für sich entdeckt: Matcha-Hafer-Latte. „Geht immer (seit neuestem).“ Auch, wenn Bella Lesnik sich inzwischen traut, in kurzen Hosen zu sitzen und ihre Vorliebe für bestimmte Getränke entdeckt hat – eine Sache geht ihrer Meinung nach gar nicht: Splitternde Fingernägel!

Fingernagel-Albtraum für RTL-Star

Diese bescherten ihr am Freitag (15. September) sogar ihren ganz persönlichen Albtraum. „Kennt ihr das auch? Mal sind meine Nägel super-fest, aber ‚flexibel‘ genug, dass ich mit ihnen Flaschen öffnen könnte, ohne dass sie brechen. Und gestern hat sich die Hundeleine um meinen kleinen Finger gewickelt und der Nagel ist einfach komplett zersplittert vorne – Albtraum“, schrieb sie mit einem Augenzwinkern.

„Zum Glück ist dein Finger noch dran“, scherzte ein Fan in der Kommentarspalte. Dem kann man sich eigentlich nur anschließen…