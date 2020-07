„Bauer sucht Frau“- Star Narumol spricht offen: „Unsere Ehe ist...“

Dieses Dreamteam kennt fast jeder! Narumol und Bauer Josef, die sich bei „Bauer sucht Frau“ kennen und lieben lernten, sind ein absolutes Traumpaar.

Elf Jahre ist es nun schon her, da lernten sich Narumol und Bauer Josef in der RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ kennen. Sofort sprühten die Funken, sofort avancierten die beiden zum absoluten Traum- und Kultpaar. Spätestens seit ihrem Spruch „Ich bin fi** und fertig“ erlangten die gebürtige Thailänderin und ihr Bauergatte hierzulande Berühmtheit.

„Bauer sucht Frau“: Narumol plaudert aus – „Unsere Ehe ist...“

Und auch wenn sich das „Bauer sucht Frau“-Paar hin und wieder in den Haaren hatte, stand für viele Fans fest: Die beiden kann so schnell nichts trennen. Umso erschreckender ist jetzt eine Aussage, die Narumol in einem Interview traf.

Mittlerweile sind die Landwirte schon neun Jahre verheiratet. Doch nicht alles scheint perfekt, wie die „Bauer sucht Frau“-Ehefrau gegenüber „Das neue Blatt“ verrät: „Ich hätte ehrlich gesagt nie geglaubt, dass Josef und ich das schaffen.“

Das „Bauer sucht Frau“-Traumpaar Narumol und Josef. Foto: imago images / Sven Simon

Und dann geht sie sogar etwas ins Detail: „Unsere Ehe ist eine rasante Achterbahnfahrt. Mal sind wir obenauf und mal gaaanz tief unten. Aber wir reißen uns zusammen. Aufgeben kann ja jeder. Wir haben eine Tochter, sind eine Familie. Und die gibt man nicht so einfach auf.“ Ihre gemeinsame Tochter Jorafina ist mittlerweile neun.

Das ist die RTL-Show „Bauer sucht Frau“:

Bauer sucht Frau ist eine Dating-Show bei RTL

Moderiert wird die Sendung von Inka Bause

Bauer sucht Frau läuft seit Oktober 2005

Mittlerweile gibt es auch „Bauer sucht Frau international“

Zehnter Hochzeitstag fraglich!

Ob das „Bauer sucht Frau“-Kultpaar allerdings seinen anstehenden zehnten Hochzeitstag feiern kann, das steht noch in den Sternen. „Ich befürchte, dass unser Hochzeitstag ins Wasser fällt“, so Narumol. Ihr Hoflehrer hätte die Kündigung eingereicht, sie müsse Josef nun wieder mehr im Stall helfen. „Danach falle ich völlig erledigt ins Bett.“

Doch auch diese aktuelle Hürde auf dem Hof werden Narumol und Josef sicher wieder meistern…

Das sind Narumol und Josef:

Narumol und Josef lernten sich in der fünften Staffel „Bauer sucht Frau“ kennen

die beiden heirateten 2010

Narumol hat drei Kinder

Tochter Jenny lebt in Deutschland, ihr Sohn Jack lebt in Thailand.

Mit Josef hat sie Tochter Jorafina

