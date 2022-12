RTL startet Umfrage – das Ergebnis verletzt Barbara Schöneberger zutiefst: „Ich bin total entsetzt“

Mit diesem Ergebnis hat Barbara Schöneberger augenscheinlich nicht gerechnet. Im Rahmen ihrer RTL-Show „Denn sie wissen nicht, was passiert!“ erfährt die Moderatorin, was die Öffentlichkeit wirklich von ihr hält. Vor laufender Kamera wird die Entertainerin auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt.

Sofort springt ihr ihr Kollege Thomas Gottschalk zur Seite und versucht das Thema zu wechseln. Doch das Gesicht von Barbara Schöneberger spricht Bände. So schafft es die Szene sogar in die Best-of-Ausgabe der RTL-Sendung.

RTL will wissen: Wer möchte mit Barbara Schöneberger im Aufzug stecken bleiben?

Diesen Moment werden die Zuschauer von „Denn sie wissen nicht, was passiert!“ so schnell nicht vergessen. In der Gameshow müssen sich Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk und Günther Jauch bekanntlich diversen Herausforderungen stellen. Mal wird es sportlich, mal geht es darum, mit seinem Wissen zu glänzen.

In einer Quizrunde, in der Barbara und Thomas Schätzungen abgeben müssen, wird es dann jedoch ziemlich unangenehm für die 48-Jährige. Im Duell gegen Oliver Pocher und Evelyn Burdecki bekommen sie die Frage gestellt: „Wie viel Prozent der Deutschen würden gerne mal mit Barbara Schöneberger im Aufzug stecken bleiben?“ Für Evelyn ist sofort klar: „100 Prozent!“ Und auch Thomas und Barbara sind überzeugt davon, dass stolze 72 Prozent der Befragten gerne ein paar Minuten zu zweit mit der Blondine verbringen wollen.

RTL stellt Barbara Schöneberger bloß – Gottschalk reagiert sofort

Für viele Menschen stellt die gebürtige Münchnerin schließlich das Abbild einer Traumfrau dar: lange blonde Haare, eine perfekte Sanduhrfigur und eine ordentliche Portion Humor. Doch einigen Zuschauern ist die quirlige Moderatorin oftmals auch zu viel und zu aufgedreht. Umso überraschter zeigt sich Barbara Schöneberger also, als Günther Jauch das wahre Ergebnis der Umfrage enthüllt.

Oliver Pocher hat gerade einmal 27 Prozent eingeloggt. Eine Antwort, mit der Evelyn Burdecki nicht in Verbindung gebracht werden will: „Ich hätte 85 Prozent gesagt. Ich war es nicht! Er hat es heruntergeschoben.“ Leider sollte Pocher recht behalten. Denn: Das Ergebnis besagt, dass nur 35 Prozent der Befragten mit Barbara Schöneberger im Aufzug stecken bleiben wollen. „Also ich bin total entsetzt. Ich dachte, jeder will mit mir…“, platzt es aus der Moderatorin. Wenn da mal nicht die Selbstironie aus ihr spricht.

Thomas Gottschalk versucht dennoch, seine Kollegin so schnell wie möglich aus dem Fettnäpfchen zu retten und wirft ein: „Man muss allerdings wissen, dass nur acht Prozent aller Deutschen mit Günther Jauch Aufzug fahren würden.“ Eine These, die durchaus anfechtbar ist.